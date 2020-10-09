Жена принца Чарльза Камилла поработала официанткой и получила нагоняй от «клиентки»

73-летняя герцогиня Корнуольская посетила обеденный клуб Королевской волонтерской службы в графстве Хартфордшир, где лично приняла участие в приготовлении ланча и подаче блюд пенсионерам. Как пишет издание Express, жена принца Чарльза Камилла, присоединившись к волонтерам, повязала черный передник поверх своего нарядного голубого платья. Она также была в тканевой защитной маске, а поверх нее — еще и в пластиковом щитке, закрывающем лицо.

Одна из ее «клиенток», 96-летняя Кэй Фрэнсис, не узнала королевскую персону и, когда Камилла поставила перед ней тарелку с мясом, картофельным пюре, морковью и горошком, слегка недовольно сказала «официантке»: «Вы не собираетесь это нарезать?». Другие волонтеры попытались вмешаться, но Камилла их опередила. «Конечно нарежу. Буду счастлива помочь», — быстро ответила герцогиня, выполняя просьбу старушки.

Как выяснилось, миссис Фрэнсис уже почти слепая и плохо слышит. «Простите, я не вижу», — пояснила она свой «каприз». «Не беспокойтесь. Не думаю, что и я что-то вижу», — пошутила в ответ невестка королевы Елизаветы, имея в виду свою экипировку.

Супруга наследника британского трона принца Уэльского является президентом Королевского волонтерского общества, которое предоставляет горячую еду и компанию пожилым людям в будние дни.

Фото PА, Twitter Clarence House

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