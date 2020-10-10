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Общество и люди

В Днепре родители заперли четверых маленьких детей одних дома на двое суток

7:53 10 октября 2020
дети

В Днепре из-за халатности родителей могла случиться трагедия — отец и мать заперли в доме четверых детей, а сами исчезли на двое суток. Как рассказали патрульные полицейские Днепра, самому младшему из малышей было пять месяцев, самой старшей девочке — пять лет.

Печальный сценарий помогли предотвратить бдительные соседи. Они позвонили на спецлинию 102 и объяснили, что в доме уже вторые сутки слышен детский плач. Прибывший на место патруль проник в комнату через открытое окно и вытащил наружу старшую девочку и троих ее братьев — трехлетнего, годовалого и грудного младенца.

полиция

Те из детей, что умели разговаривать, подтвердили, что родителей долго не было дома — якобы те пошли на работу. Врачи после осмотра настояли, чтобы малышей госпитализировали. Пока шло оформление документов, домой вернулась мать детей. Женщина выглядела пьяной и пыталась оправдаться, что оставила дочку и сыновей на отца, который куда-то ушел. Обоим родителям грозит уголовное дело за оставление в опасности малолетних.

Напомним, истории, подобные днепровской, не всегда заканчиваются счастливым спасением. В Киеве стал резонансным случай, когда мать оставила дома маленьких сына и дочь, а сама пропала на девять суток. Когда женщина наконец вернулась, младший из детей уже скончался от голода. Горе-мать приговорили к восьми годам лишения свободы.

Фото Патрульна поліція Дніпропетровської області/Facebook

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