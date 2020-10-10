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Общество и люди

В Киеве жестко наказали "аса парковки": в сети обсуждают "народное возмездие"

9:01 10 октября 2020
Герой парковки

В Киеве на улице Академика Заболотного владелец автомобиля Toyota припарковал свое авто прямо под аркой на выезде из внутреннего двора дома на проезжую часть улицы. Жители дома решили наказать нарушителя, наложив на его авто много мусора.

Фото автомобиля было опубликовано в Telegram-канале «Киев оперативный», где вызвало оживленное обсуждение.

«Молодцы», — написал один из них.

«Мусор он уберет не напрягаясь. А вот пробить 4 колеса, именно проколоть, вот это да. Пусть попыхтит, чтоб все колеса доставить на шиномонтаж. Тогда может и научили бы его. А так… Сомневаюсь… А вообще, как меня в одно время научили правильно парковаться, лет 10 назад, гвоздем полностью через всю машину царапину сделать. С тех пор урок я усвоил и паркуюсь как положено», — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве «герою парковки», который оставил свой автомобиль на тротуаре, на капот машины положили ветку, а на стекле оставили наклейку с надписью «Я паркуюсь как олень».

Фото: «Киев оперативный»

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