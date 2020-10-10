Чаепитие с Алисой, японский с нуля и дворец сказок Андерсена: где в Киеве отдохнуть в выходные

Дожди пока отступили и 10−11 октября можно планировать прогулку на природе, выходные ожидаются солнечными и маловетреными. Ну, а для тех, кто любит учиться и познавать новое, в эти дни тоже найдутся развлечения.

В Ботсаду имени Н. Гришко в самом расцвете эльсгольция Стаунтона (сад ароматов), которая в силу погодных условий зацвела с большим опозданием. После дождей в розарии ожидают второе цветение его прекрасных обитателей. А любителям хризантем можно погулять по саду «Времена года» среди осеннего разнообразия этих цветов. К тому же у входа в Ботсад 10 октября (с 10:00) устраивают выставку-продажу хризантемы мелкоцветковой.

Адрес: улица Тимирязевская, 1.

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Каждые выходные в столице проводятся бесплатные пешеходные экскурсии «Kyiv City Travel» (с 10:00 до 12:00 по субботам на украинском и по воскресеньям — на английском языках). Участники изучают маршруты в центре города.

Место встречи: улица Крещатик, 36. Обязательная предварительная регистрация (форма записи по ссылке.). С участником свяжутся по телефону.

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До 1 ноября в Печерском ландшафтном парке выставка хризантем «Мир сладостей», композиции которой оформлены с помощью 30 тысяч кустов разных хризантем.

Адрес: улица Лаврская, 33, стоимость билета 25−100 гривен.

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На территории парка «Победа», кроме озера, парковых сооружений, аттракционов, спортивных и детских площадок, посетителей порадует цветочная композиция «Алиса в стране чудес», которая постоянно обновляется. Ее новый элемент — яркая чашка среди 400 кустов хризантем. В книге Льюиса Керрола на шесть часов назначено чаепитие, и здесь это время остановилось, чтобы каждый заглянул к Алисе в гости. В этой фотозоне появились и ложки с человеческий рост…

Парк находится недалеко от метро «Дарница».

До 29 ноября в Национальном научно-природоведческом музее НАН Украины в стиле ботанической иллюстрации представлено около 70 работ, созданных 44 художниками из разных стран. Здесь представлены «портреты» не только цветов, но и фруктов, овощей. Они созданы авторами, чье мастерство удивляет реалистичностью техники, игрой теней, интересными композициями. В экспозиции Музея использован метод объемной сушки растений. В практике природоведческих музеев мира такой метод применили впервые. 10 октября ( 15:00—17:00 ) мастер-класс: ботаническая иллюстрация акварелью и в технике «пуантализм». Уровень начальной подготовки не важен. Вы научитесь рисовать точками, работать с натурой, выделять главное в работе. Из-за карантина места ограничены. Участие в мероприятии — при наличии билета в Музей (80 гривен). Регистрация на экскурсию по ссылке. 11 октября (14:00) — демонстрационный мастер-класс на 2,5−3 часа в акварельной технике. Мастер предложит процесс создания ботанической иллюстрации декоративного растения. Регистрации на МК по ссылке.

Адрес : Национальный научно-природоведческий музей, ул. Б. Хмельницкого, 15. Вход 80 гривен.

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11 октября в Арт-студии «Фонарик» можно прикоснуться к истокам декоративного искусства Украины в процессе мастер-класса для всей семьи. Здесь можно углубиться в наши традиции и научиться приемам Петриковской росписи, входящей в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В процессе учебы можно расписать собственноручно дощечку и украсить ею дом.

Адрес: ул. Бастионная, 5а, ( 17:00—18:30 ), стоимость: 300 грн.

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До 8 декабря проходит фестиваль «Загадочная Япония» (18:00). В Киеве «портал в Японию» еще работает. Можно позволить: VR-развлечения, уходить в дополнительную реальность, кино-360 или 3D без очков, фантастические фотозоны и бьюти-зоны, экскурсии, лекции, мастер-классы от знатоков оригами, калиграфии, японской живописи суми-е, музыкальные и танцевальные перфомансы, японский с нуля для каждого, гейм-зоны, кинотеатр с лаунж-зоной, японская ярмарка и кафе.

Адрес: Львовская площадь, 8а, арт-пространство Samskara, стоимость в субботу-воскресенье школьникам, студентам — 150 гривен (до 7 лет вход свободный), взрослым -250 грн. Билеты со скидкой, если успеть, по ссылке.

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До 31 октября (12:00 — 22:00) бесплатная выставка в темноте «Украина на ощупь» в музее «Три после полуночи». На выставке можно вслепую изучить бюсты выдающихся деятелей — Владимира Вернадского, Тараса Шевченко, Михаила Грушевского, а также потрогать макеты знаменитых строений.

Адрес: ул. О. Гончара, 45 В, забронировать время посещения по телефону 073 345 03 00.

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10−11 октября ( 12:00—23:00 ) праздник для города: аттракционы, танцы, барахолка и все, что любим — юбилейный фестиваль «Кураж», полная программа которого изложена тут.

Адрес: 19-й павильон ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1, цена от 150 грн, вход в причудливых костюмах бесплатный, детям до 12 лет, пенсионерам и другим льготникам, а также именинникам вход свободный.

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До 31 октября (с 11:00 до 20:00) открыт масштабный проект Мыстецького Арсенала -сплошная инсталляция, созданная львовским художником Андреем Сагайдаковским. Один из главных сюжетов — спорт, выдуманные мистифицированные соревнования со своими правилами и декорациями. «Андрей Сагайдовский. Декорации. Добро пожаловать!» —проект, продолжающий линию репрезентации выдающихся имен в новой истории украинского искусства, к которым относятся выставки Олега Голосия, Кирилла Проценко, Олександра Гнилицкого.

Адрес: ул. Лаврская, 12, полная стоимость билета 80 грн, семейный -160 грн, льготный — 40 грн., бесплатно детям до 12 лет, людям с инвалидностью 1−2 групп, участникам боевых действий и другим. (15-процентная скидка при оплате карточкой Visa онлайн или в кассе.

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10−11 октября в парке «Киевская Русь"(центр культуры и истории Древней Руси) каждые выходные и праздничные дни можно окунуться в атмосферу средневековья, пострелять из лука или поучаствовать в турнире. Для гостей проводят мастер-классы, занятия, а также помогают подобрать лук, если вдруг вам захочется тренироваться дома. А еще, можно почувствовать себя настоящим воином, надев на себя доспехи времен Киевской Руси.

Адрес: Село Копачев, Обуховского района, Киевской области (34 км от Киева), 30 грн — 5 выстрелов из лука.

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До 31 октября ( 10:00—17:30 ) в выставочных залах Национального заповедника «София Киевская» пройдет выставка «Дворец сказок Андерсена», посвященная 215-й годовщине со дня его рождения. В экспозиции — лучшие произведения украинских художников к произведениям Ганса Христиана Андерсена: иллюстрации, книги известных издательств, фарфоровые скульптуры героев сказок, театральные костюмы, декорации и эскизы к спектаклям театров. Здесь покажут короткометражные ленты и отрывки из спектаклей, а также можно создать собственные шедевры и пополнить коллекцию выставки, став непосредственным ее участником. Детальнее на странице facebook.

Адрес: ул. Владимирская, 24, билеты — от 50 грн.

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10−11 октября в кинотеатре «Жовтень» представлены кинофильмы из региона Вышеградской группы — Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. После каждого фильма проводятся презентации лент режиссерами в формате Q & A, мастер-классы на платформе molodist.com и выставка от чешского института «Чешские женщины в кино». Подробнее о сеансах здесь.

10 октября : 16:30 — Валан, Венгрия; 18:45 — Икар, легенда Мьетка Коша, Польша; 21:10 — Готовь и убивай, Чехия;

: 16:30 — Валан, Венгрия; 18:45 — Икар, легенда Мьетка Коша, Польша; 21:10 — Готовь и убивай, Чехия; 11 октября: 17:10 — Те, кто остался, Венгрия; 19:00 — Гавел; 21:20 — Пит, Чехия.

Адрес: ул. Константиновская, 26, билеты 75 грн.

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10−11 октября (начало в 11:00) на Арт-заводе Платформа гостей ждут разные форматы досуга: разнообразные активности в спортивной зоне, отдых на пледах под открытым небом, отборная музыка от киевских диджеев, детская зона с мастер-классами и интересными играми. А гастрономическое разнообразие пикника удачно дополнят drink и фуд-кортом с всевозможными сортами пива, барным меню и безалкогольными напитками. Детали здесь.

Адрес: ул. Беломорская, 1, билеты: 100 грн.

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11 октября ( 12:00—19:00 ) открытие Old Friends Retro Shop — это мини формат, в котором можно будет назначать встречу друзьям, обмениваться и обсуждать новости, интересные темы, трогать, щупать, примерять и приобретать винтажные находки со всего мира от наших постоянных участников. Фарфор, медь, декор, посуда, украшения, сумочки, аксессуары — винтаж и антиквариат в единственном экземпляре. В честь открытия на весь ассортимент скидка 10%.

Адрес: ул. П. Сагайдачного, 29а, вход — свободный, подробнее по ссылке.

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До 31 октября в ТРЦ Lavina Mall Дни Японии: выставка кимоно, образовательные и тематические мастер-классы по выходным (подробнее).

Адрес: ул. Берковецкая, 6д, начало в 10:00. Вход — свободный.

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До 7 ноября в галерее НЮ АРТ представлена первая часть выставки украинского пейзажа (произведения конца XIX века до 1960-х годов). Среди работ 40 классиков изобразительного искусства произведения М. Алисова, Н. Беркоса, С. Васильковского, М. Глущенко, А. Эрдели, К. Костанди, М. Кузнецова, П. Левченко, С. Шишко, А. Шовкуненко и многих других.

Адрес: ул. Грушевского, 28/2, начало в 10:00, вход — 50 грн.

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До 18 октября ( 10:30—17:30 ) в музее Ханенко пройдет выставка фотографий Жана-Марка Караччи. Он сфотографировал 42 столицы мира (серия Homo Urbanus Europeanus), и эти фото были показаны на 49 выставках в 26 странах. Украинские фотографии получили название «Homo Urbanus Ukrainus», а их точное кадрирование и аскетический стиль превращает эту серию в своеобразный гимн жителю города.

Адрес: ул. Терещенковская, 15, билеты от 50 грн.

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До 8 ноября (начало в 11:00) в Музее истории Киева выставка «Однажды после». Музей истории Киева предложил художникам подумать о будущем мира в условиях развития технологий, кризисов мировой экономики, пандемий и необратимых изменений климата на планете. Выставка состоит из 3 тематических разделов.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7, вход — свободный.

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До 18 октября в Музее кино Национального центра Александра Довженко выставка украинского киноплаката 1920−1930-х годов, посетители смогут увидеть около 100 редких киноплакатов из фондов Отдела художественных искусств Института книговедения в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского. Плакаты созданы украинскими художниками к фильмам местного производства и зарубежным картинам. Также на выставке будут представлены документы из киноархива Центра Довженко: открытки, буклеты, рекламные листы и фрагменты художественных кинолент.

Адрес: ул. Васильковская, 1, начало в 12:00, билеты: 80 грн.

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Музей науки с массой интерактивных экспонатов открыт на ВДНХ (в павильоне «Наука»). В музее можно будет самостоятельно собрать мост Леонардо да Винчи, исследовать, как создают микрочипы. Здесь запускают молнию в катушке Теслы и управляют роборукой, даже можно увидеть… собственный голос, а также попасть в середину гигантской ракушки или в зеркальный туннель с оптическими иллюзиями.

Адрес: ВДНХ, проспект Глушкова, 1, билет — 100 гривен (при оплате карточкой Visa -- 15-процентная скидка), бесплатный вход для некоторых льготников.

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В этом месяце слушателей Национальной филармонии ожидают встречи с композиторами на концертах камерной, симфонической музыки и фортепианные вечера.

10 октября Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» представит Пятую камерную симфонию Игоря Щербакова, а также «Серенаду для струнного оркестра» Петра Чайковского, квартет «Девушка и смерть» Шуберта.

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Организаторы всех мероприятий настойчиво напоминают посетителям, чтобы они не забывали о защитных масках, держали дистанцию, пользовались антисептиками. На некоторых локациях проводят термометрию.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве на Подоле восстановили 270-летний фонтан и как он теперь выглядит.

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Фото со страницы парка «Победы» в Facebook

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