Спасателей, тушивших масштабные пожары на Луганщине, провожали домой аплодисментами

Жители Луганской области 10 октября вышли на улицы для того, чтобы поблагодарить спасателей, которые тушили масштабные пожары, бушевавшие в области. Об этом пишет журналист Ирина Козырева в Facebook.

«Очень эмоциональное утро. Жители Луганщины вышли на улицы, чтобы провести домой ГСЧСникив из соседних областей, которые приехали нас спасать от масштабных пожаров, не утихавших целую неделю. Цветы, открытки, детские рисунки, аплодисменты и крики „Спасибо!“. Нам действительно помогли, и переоценить это очень трудно», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в Луганской области в последнее время имели место масштабные пожары, площадь которых достигала 20 тысяч гектаров. Горели не только леса и трава, опасности подвергались десятки сел и городков. Огонь уничтожил сотни домов, гибли люди и животные. Местное население патрулировало окрестности, выискивая вероятных поджигателей.

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