28.14 / 28.34 32.96 / 33.38
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Спасателей, тушивших масштабные пожары на Луганщине, провожали домой аплодисментами

13:49 10 октября 2020
Провожающие

Жители Луганской области 10 октября вышли на улицы для того, чтобы поблагодарить спасателей, которые тушили масштабные пожары, бушевавшие в области. Об этом пишет журналист Ирина Козырева в Facebook.

«Очень эмоциональное утро. Жители Луганщины вышли на улицы, чтобы провести домой ГСЧСникив из соседних областей, которые приехали нас спасать от масштабных пожаров, не утихавших целую неделю. Цветы, открытки, детские рисунки, аплодисменты и крики „Спасибо!“. Нам действительно помогли, и переоценить это очень трудно», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в Луганской области в последнее время имели место масштабные пожары, площадь которых достигала 20 тысяч гектаров. Горели не только леса и трава, опасности подвергались десятки сел и городков. Огонь уничтожил сотни домов, гибли люди и животные. Местное население патрулировало окрестности, выискивая вероятных поджигателей.

215

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Приватбанк банкомат

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Сергей Михалок

Михалок записал матерное видеообращение к Тихановской: что не понравилось главному "ляпису"

Усик&nbsp;— Чисора

Стало известно, где пройдет бой Усик – Чисора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер