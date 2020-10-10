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Общество и люди

Не прошло и полгода: в Киеве наконец начали укреплять взорвавшийся дом на Позняках

16:25 10 октября 2020
Не прошло и полгода: в Киеве наконец начали укреплять взорвавшийся дом на Позняках

В Киеве начались укрепительные работы в доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5, один из подъездов которого в июне оказался уничтожен взрывом газа.

На данный момент, как сообщает Киев Оперативный, ведется установка и фиксация укрепительных конструкций, которые призваны предотвратить обвал дома при его демонтаже.

Укрепительные работы

На время проведения работ временно оставить свои квартиры пришлось жителям пятого подъезда и соседнего дома на Григоренко, 41.

Для них Красный Крест развернул во дворе палатки.

Спасатели напоминают, что демонтаж аварийного подъезда начнется только после выноса оттуда вещей жильцов.

Напомним, на днях жильцы взорвавшейся многоэтажки на столичных Позняках обратились к президенту Зеленскому, заявив, что большинство пострадавших так и не получило право собственности на новые квартиры, а у некоторых нет и жилья, поскольку новый дом еще не достроен.

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