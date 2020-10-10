Не бойтесь возвращаться в Украину — эта страна себя не уважает: бывший узник боевиков написал пост отчаяния

Украинский журналист Станислав Асеев, которого в апреле освободили из плена боевиков «ДНР» в рамках обмена, возмутился бездействием СБУ в отношении освобожденных вместе с ним пособников боевиков Алексея Кускова и Евгения Бражникова.

Они применяли к сокамерникам настоящие пытки и всячески над ними издевались.

В своем Facebook журналист напомнил, что еще в январе 2020 года написал заявление в СБУ на Кускова, но на допрос по этому заявлению его не вызывали ни разу. Таким образом, допускает автор поста, экс-боевик имеет все возможности наслаждаться жизнью в киевских кафе.

«Хочу обратиться ко всем военным преступникам и боевикам, которым дали пожизненные сроки в родных „республиках“: не бойтесь возвращаться через обмен в Украину. Эта страна себя не уважает, и — кроме киевской набережной и приятных кафешек — вам здесь ничего не грозит», — горько допустил Асеев, призвав небезразличных прийти на акцию в Киеве 10 октября у памятника Ярославу Мудрому «Напомни о каждом». Начало — в 18:30.

Такие же акции пройдут во всех крупных городах Украины.

«Напомни о каждом. О тех, кто находится в плену врага. О тех, кого убивали и пытали. О тех, кого родные не теряют надежд увидеть живыми. Напомни себе, власти, стране и всему миру, что у нас война с Россией, что наших граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам за любовь к Украине. Напомни о важных людях и важных событиях. Мы поддержим наших пленных и родных пропавших без вести. О них услышат все. Также лозунг нашей акции примет и другое значение — напомни о каждом, кто забыл свои обещания, забыли об ответственности за проблемы плена и пропавших без вести, кто не может или не хочет наказать убийц украинцев», — объяснили смысл акции ее организаторы.

Напомним, сразу же после освобождения Асеев объяснил, почему некоторые экс-боевики «ЛНР», также освобожденные в рамках обмена, отказались возвращаться на неподконтрольную территорию.

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