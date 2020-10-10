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Общество и люди

"Довели людей": в сети обсуждают "эпичную" драку водителей маршрутки и трамвая в Киеве

18:15 10 октября 2020
Трамвай в Киеве

На киевском Подоле произошла курьезная встреча трамвая и маршрутки, которая мешала проезду коммунального транспорта. Напомним, ранее в Днепре хулиганы разгромили трамвай и избили водителя.

Водители автобуса и трамвая устроили перепалку, которая попала на камеру.

Внимание, в кадре звучит ненормативная лексика!

В комментариях пользователи отмечают правоту водителя трамвая и назвали ситуацию «битвой прошлого с будущим».

«Абсолютно не смешно. Довели людей до такого состояния», — написал Тимур Мороховец.

«Неправильное видение и понимание ситуации. Здесь конфликт не прошлого с будущим, а беспорядка порядку. Маршрутки — это беспорядок, хаос, бардак, а муниципальный транспорт, это порядок. Должно быть больше именно порядка, а не беспорядка. Потому порядок, то для всех людей, а беспорядок — только для заинтересованных в нем. На наведение порядка денег не выделяют, поэтому везде царит беспорядок. Беспорядок приносит деньги, а порядок требует затрат, поэтому интересы власти не на стороне порядка», — отреагировал Григорий Дан.

Он также допустил, что именно поэтому даже в столице нет качественного муниципального транспорта, а есть «дикие и крайне обнаглевшие» водители маршруток.

Напомним, на днях в Киеве водитель вытолкал из маршрутки пассажирку, заплатившую монетами.

Фото скан видео

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Трамвай в Киеве

"Довели людей": в сети обсуждают "эпичную" драку водителей маршрутки и трамвая в Киеве

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