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Общество и люди

В свадебном платье и со священником: девушка ворвалась на работу к бойфренду, требуя немедленно жениться на ней

8:17 12 октября 2020
Невеста в супермаркете

В интернете стало вирусным видео, изначально опубликованное в соцсети TikTok пользовательницей под ником @boymom_ashley. Женщина стала свидетельницей удивительной сцены, разыгравшейся в одном из супермаркетов сети Target в Лас-Вегасе. В магазин решительно ворвалась девушка в свадебном платье, которую сопровождали священник и подружка с букетом цветов.

«Невеста» разыскала своего бойфренда, работающего в супермаркете — он как раз раскладывал товары по полкам. В ультимативной форме она потребовала немедленно жениться на ней, угрожая в противном случае порвать отношения. По ее словам, парень обещал жениться еще два года назад, но до сих пор не выполнил обещания.

Загнанный в угол мужчина растерялся. А вокруг необычной группы собрались зрители. Невеста помахала им рукой, объясняя ситуацию. В толпе раздались аплодисменты и ободряющие выкрики. Затем пара решила продолжить выяснение отношений на улице и вышла из супермаркета. Чем закончилось дело, осталось неизвестным.

Видео просмотрели более пяти миллионов раз. В комментариях многие не одобряли действия девушки. «Что это за свадебная засада?», «Если кто-то заставляет тебя что-то делать, то этот человек тебе не подходит», «Не делай этого. Это сумасшествие… Это вовсе не забавно и не романтично. Она просто смешна» — писали в комментариях.


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