Продажи «излишне сексуального» лука резко возросли после запрета в Facebook

Реклама канадской компании The Seed Company by E.W. Gaze была забанена Facebook, однако фирма, продающая семена цветов и овощных культур, получила от этого неожиданную выгоду. Как сообщает издание Daily Star, Facebook счел рекламу семян лука сорта Walla Walla «излишне сексуальной» и забанил ее в соответствии со своей политикой, запрещающей изображения обнаженного тела. По-видимому, автоматизированный алгоритм Facebook принял фотографии луковиц за женский бюст или ягодицы.

«У вас должно быть очень живое воображение, чтобы посмотреть на это и найти в нем что-то сексуальное», — заявил менеджер компании Джексон МакЛин.

После обращения компании Facebook уже пересмотрел ситуацию и отменил бан. «Мы используем автоматизированные технологии, чтобы не допускать наготы в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу Walla Walla от… ну, сами знаете чего. Мы восстановили рекламу и приносим извинения за проблемы, созданные для бизнеса», — пояснила глава отдела коммуникаций Facebook Canada Мег Синклер.

А объемы продаж лука с «чрезмерной сексуальностью» на сайте The Seed Company резко возросли благодаря обретенной им славе. На сайте компании в описании товара говорится, что это семена «того самого сексуального лука», который Facebook не желал допускать на свою платформу.

По словам МакЛина, за последние несколько дней хозяйство продало лука больше, чем за последние пять лет.

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