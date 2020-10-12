Повторно заболевшая коронавирусом Яна Зинкевич рассказала «ФАКТАМ» о борьбе с недугом

Сильных духом людей испытания делают еще сильней. Коронавирус — одно из них. Каждый из нас в той или иной степени испытывает страх перед ним, ведь никто не знает, чем может обернуться заболевание. И можно только представить, что чувствует человек, когда этот коварный недуг посещает его повторно. Так случилось с известным политиком и общественным деятелем Яной Зинкевич, которую жизнь и до этого не раз испытывала на прочность. В интервью «ФАКТАМ» Яна рассказала о своей схватке с коронавирусным недугом, а также о том, как, с ее точки зрения, пандемия может изменить жизнь людей.

«Первый раз я болела очень тяжело, тогда даже понадобились госпитализация и обеспечение кислородом»

— Яна, как ваше самочувствие?

— Я бы сказала, достаточно хорошее по сравнению с прошлым разом, когда я болела очень тяжело, тогда даже понадобилась госпитализация и обеспечение кислородом.

— Имеете в виду аппарат искусственной вентиляции легких — ИВЛ?

— Нет, использовалась просто кислородная маска — до ИВЛ, к счастью, не дошло. А сейчас все мои симптомы напоминают состояние усталости и истощения организма, поэтому, если бы не заболел наш коллега и не пришлось тестироваться, я бы и не знала о том, что повторно заболела.

— Какие же симптомы проявились во второй раз?

— Немного повысилась температура (по вечерам она достигала 37,2, а днем была нормальная), появилась сильная усталость… Если говорить об обонянии, оно у меня исчезло еще прошлый раз и так и не появилось. Вкус в этот раз не исчезал, но он еще не полностью восстановился после первого раза. Есть небольшой насморк. Но главное — ощущение сильной усталости. Первый раз все было по-другому. Вдруг поднялась высокая температура. Ни кашля, ни насморка не наблюдалась. Так как у меня есть инвалидность и определеные специфические заболевания, с нею связанные, подумала, что это пиелонефрит. Начала принимать лекарства, но и на следующий день температура оставалась высокой —39,5 градуса. А на третий день стало очень тяжело дышать, появилось учащенное сердцебиение. И так как я обучаюсь на медика, поняла, что это пневмония. В это время я находилась у родителей в селе в Ровенской области — то есть далеко от больницы, к которой я приписана в Киеве. Я связалась с семейным врачом, описала симптоматику, попросила под мою ответственность назначить мне лекарства от пневмонии, так как в селе не было кому меня прослушать. Я приняла эти лекарства, и наутро четвертого дня температура у меня снизилась до 38 градусов. В таком состоянии я уже могла ехать в больницу. Меня сразу же госпитализировали в пульмонологию. Это был февраль, тогда еще официально коронавируса в Украине не было. Меня спросили, была ли я в Китае. Я ответила, что нет — тогда тестировали только тех, кто оттуда вернулся.

«Укрепляйте иммунитет. Старайтесь качественно питаться, позаботьтесь о режиме отдыха и работы»

— Каково было лечение?

— Лечили меня антибиотиками, применяли кислородные маски, и спустя неделю мне стало лучше. Потом стало ясно, что это был коронавирус. В то время переболела вся моя семья — дочка, мама, отчим.

— Что вы почувствовали, когда тест показал, что вы заболели вновь?

— Я понимала, что такое может быть, так как, к сожалению, коронавирус — очень специфическое заболевание: антитела вырабатываются не у всех людей, а у тех, у кого вырабатываются, держатся около трех месяцев, после чего их количество сокращается всего до двадцати процентов. Поэтому спустя три месяца шанс заболеть коронавирусом вновь очень высокий. А в моем случае с прошлого раза прошло уже семь месяцев. Кроме того, у меня большое количество контактов с людьми, так что этого можно было ожидать. В принципе, когда услышала диагноз, восприняла информацию спокойно, так как в большинстве случаев коронавирус повторно проходит в разы легче и быстрее.

— А как самочувствие вашей малышки? Ей уже, кажется, четыре годика?

— Скоро будет. Сейчас Богдана находится у моих родителей. В период заражения я с ними, к счастью, не контактировала.

— Какие советы вы бы дали людям, которые читают это интервью?

— Прежде всего, заключите договор с семейным врачом. Это первый обязательный шаг. Ведь до сих пор многие этого не сделали. Чтобы не заболеть, защищайте себя: носите маски, дезинфицируйте руки, проветривайте и тщательно убирайте помещения, сократите количество живых контактов, если в них нет необходимости. Укрепляйте иммунитет. Старайтесь качественно питаться, позаботьтесь о режиме отдыха и работы. Что касается лечения в случае заболевания, давать рекомендации по препаратам, считаю, было бы неправильным. Необходимо следить за своим состоянием и обязательно обращаться к своему семейному врачу, чтобы он своевременно назначил лечение.

«Чтобы предотвратить депрессию, важно сохранять связь со своими родными и друзьями — хотя бы онлайн»

— Как, с вашей точки зрения, пандемия изменит мир?

— Думаю, появится больше социальной ответственности. Люди станут заботиться о гигиене. Во всяком случае — чаще мыть руки. Для многих до пандемии не было нормой это делать даже после посещения уборной. Сейчас уже есть прогресс. А еще все больше будет наблюдаться переход на дистанционную работу. Уже сейчас многие поняли, что это достаточно комфортно.

— Живого общения между людьми станет больше или меньше?

— Думаю, все-таки больше. Без него сложно.

— Многие оказались в непростой ситуации. Кто-то потерял работу, кто-то — прежние заработки… Как противостоять стрессам?

— Чтобы предотвратить депрессию, нужно правильно организовать свой режим дня, чтобы было время для отдыха. Также важно сохранять связь со своими родными и друзьями — хотя бы онлайн.

— У вас есть жизненное кредо, которое помогает справляться с испытаниями?

— Все пройдет — и это пройдет. Это слова царя Соломона.

— Как считаете, пандемия поспособствует тому, что семьи станут более крепкими?

— Сложно сказать. В каких-то случаях, возможно, да, в каких-то — нет.

— Каковы, с вашей точки зрения, шансы найти любовь в нынешний период? Одна девушка с юмором написала в Facebook, что некоторые мужчины назначают свидания в 2022 году — когда пандемия, вероятно, уже закончится…

— Думаю, для любви в любое время нет преград. Тем более сейчас, когда можно познакомиться онлайн.

— Понятие счастья изменится?

— Думаю, оно не претерпит особых изменений.

— На днях на вашей страничке в Facebook появилась очень красивая фотосессия. Вы получили огромное количество комплиментов. Какова история этой фотосессии?

— Никакой особенной, просто сделана она хорошими мастерами. Это было еще до моей болезни.

— Как считаете, что должно понять человечество и каждый из нас в результате пандемии?

— Нужно осознать, что мы истощаем нашу планету, слишком много используем ресурсов. Необходимо заботиться о природе.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Прежде всего быть здоровыми!

— И вы скорее выздоравливайте, Яна!

— Спасибо. Сегодня (12 октября. — Ред.) сдала очередной тест — и вот жду результат. Надеюсь, что все будет хорошо.

Ранее о коварстве коронавируса в интервью «ФАКТАМ» рассказал заболевший COVID-19 известный спортсмен Жан Беленюк.

Фото из альбома Яны Зинкевич

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