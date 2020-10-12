В Киеве таксист высадил девушку, попросившую его надеть маску

В Киеве, несмотря на плачевную ситуацию с распространением коронавируса, не все еще осознали опасность инфекции. Особенно странным выглядит пренебрежение правилами безопасности со стороны таксистов. О последнем таком случае рассказал Киев Оперативный: пассажирка попросила водителя надеть маску, тот демонстративно отказался и отменил поездку, а девушке пришлось искать другого перевозчика.

«То есть, мало того, что водитель отказался надевать маску по просьбе пассажира (девушка входит в группу риска, поскольку имеет хронические заболевания), так он еще и выгнал девушку на улицу под дождь», — отмечается в комментарии к видео.

У водителя нашлись защитники среди пользователей соцсетей, но в целом большинство встало на сторону пострадавшей пассажирки, тем более, что она не требовала ничего, выходящего за разумные карантинные требования.

Напомним, с 12 октября Киев переведен из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону из-за ухудшившейся ситуации с COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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