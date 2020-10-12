28.16 / 28.37 33.04 / 33.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве таксист высадил девушку, попросившую его надеть маску

17:05 12 октября 2020
маска

В Киеве, несмотря на плачевную ситуацию с распространением коронавируса, не все еще осознали опасность инфекции. Особенно странным выглядит пренебрежение правилами безопасности со стороны таксистов. О последнем таком случае рассказал Киев Оперативный: пассажирка попросила водителя надеть маску, тот демонстративно отказался и отменил поездку, а девушке пришлось искать другого перевозчика.

«То есть, мало того, что водитель отказался надевать маску по просьбе пассажира (девушка входит в группу риска, поскольку имеет хронические заболевания), так он еще и выгнал девушку на улицу под дождь», — отмечается в комментарии к видео.

У водителя нашлись защитники среди пользователей соцсетей, но в целом большинство встало на сторону пострадавшей пассажирки, тем более, что она не требовала ничего, выходящего за разумные карантинные требования.

Напомним, с 12 октября Киев переведен из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону из-за ухудшившейся ситуации с COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

358

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

Сергей Глушко

Нервы сдали: Тарзан попал в реанимацию после интервью Собчак

автобус

В России расстреляли рейсовый автобус с пассажирами: есть убитые и раненые

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер