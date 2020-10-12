Девушка решила объявить о своей помолвке с помощью собаки — и пожалела об этом

На интернет-платформе Reddit набирает популярность видео под названием: «Что может пойти не так, когда я пытаюсь показать свое помолвочное кольцо?». Девушка решила объявить о своей помолвке в соцсети, сняв, как ей казалось, оригинальное фото. Она положила подаренное женихом кольцо с бриллиантом на нос собаке, велев псу не двигаться. Однако лабрадор решил, что ему дали что-то вкусное. И, когда за кадром прозвучал мужской голос, животное, приняв это за разрешение, молниеносно проглотило украшение. Невеста ударилась в панику.

В комментариях многие интересовались, все ли в порядке с собакой. Кто-то говорил, что девушка сама виновата. А один из комментаторов отметил, что у пса «весьма дорогой вкус».

Фото DanyHeatley50in07

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