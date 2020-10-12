В 94 года умер старейший альпинист Украины Владимир Моногаров

В Киеве на 95-м году жизни скончался старейший альпинист Украины доктор биологических наук Владимир Моногаров. Об этом «ФАКТАМ» сообщил один из его ближайших друзей альпинист Виктор Мацько. По его словам, тело Владимира Дмитриевича будет кремировано. Часть праха предадут земле рядом с могилой матери на Берковецком кладбище, а часть, согласно завещанию, украинские альпинисты попытаются развеять над горой Ушба на Кавказе.

— Он также завещал, чтобы в Приэльбрусье, на известном в альпинистских кругах камне, на который крепят таблички в память о погибших в горах, мы разместили надпись «Владимир Моногаров. Он любил горы», — рассказал «ФАКТАМ» Виктор Мацько. — На Кавказе есть двуглавая гора Ушба (со сванского языка название переводится как «ужас»), подняться на которую гораздо сложнее, чем на многие вершины, например, тот же Эльбрус. Поэтому достигнуть вершин Ушбы — это мечта любого альпиниста. В молодые годы Моногарову удалось подняться на нее, насколько я помню, шесть раз. Причем по нехоженым до него маршрутам шестой (самой высшей) категории сложности. Эти маршруты пролегают по очень высоким отвесным скалам. За один день их не преодолеть. Владимир Дмитриевич со своими группами по 7−8 дней поднимались по скальным участкам, ночуя над пропастью в гамаках. До сих пор многие маршруты к вершине Ушбы, первопроходцами которых стали группы во главе с Моногаровым, остаются никем не пройденными. Кстати, он гордился тем, что за несколько десятилетий, в течение которых водил группы, никто из их участников не погиб во время восхождений. Как наставник Моногаров воспитал многих альпинистов, получил звание заслуженного тренера Украины.

Замечу, что со своей будущей женой Надеждой Владимир Дмитриевич познакомился на Кавказе. Они тогда были студентами. Надя училась в Днепропетровске, он — в Киеве. Моногаров к тому времени был уже инструктором по альпинизму, а Надежда стала его ученицей. У них двое детей — сын и дочь. По примеру Владимира Дмитриевича его внук Денис тоже стал альпинистом.

По примеру Моногарова его внук Денис тоже стал альпинистом (фото из архива «ФАКТОВ»)

Владимир Дмитриевич почти до 90 лет ходил в горы. Это удавалось не только благодаря генам долгожителя, но и грамотно подобранным ежедневным физическим нагрузкам и питанию.

На фото в заголовке: Свое 80-летие Моногаров встретил на вершине Эльбруса (фото из архива «ФАКТОВ»)

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