От коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата "Слобожанщины" Инна Янголенко

В Харькове от коронавируса умерла участница АТО, ветеран батальона «Харьков-1» Инна Янголенко, супруга бывшего комбата «Слобожанщины» Андрея Янголенко. Об этом сообщили харьковские волонтеры в социальных сетях. Семья Янголенко пошла на фронт в 2014 году, и их батальон сыграл важнейшую роль в обороне Волновахи.

Инна лечилась в харьковской больнице, но исход болезни предопределила старая травма. В 2015 году автомобиль супругов Янголенко взорвали радиоуправляемой миной. Последствия были крайне тяжелыми: Инна получила баротравму легких и ушиб сердца. 11 октября старые травмы дали о себе знать, Инна Янголенко скончалась в реанимации.

У Инны остались муж Андрей Янголенко и двое сыновей. Харьковчане и все знавшие семью Янголенко приносят свои соболезнования.

«Страшная потеря для семьи, друзей и Украины! Очень соболезную маме Инны, мужу Андрею Александровичу и сыновьям. Держитесь… Уверена, что похоронить Инну Янголенко надо на Аллее Славы!» — призывает волонтер Елена Харьковская.

«В 2015 году в результате теракта под авто, на котором ехали Андрей и Инна Янголенко, взорвалась мина. Супруги чудом выжили … Большинство осколков досталось легким Инны, и сейчас они просто не выдержали… Светлая память воину света — Инне… Я не забуду и буду напоминать. Инна заслужила справедливость», — рассказала депутат Татьяна Чорновол.

Фото Андрій Та Інна Янголенко/Facebook

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