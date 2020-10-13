Доктор Комаровский рискнул жизнью на рыбалке

Популярный доктор и телеведущий Евгений Комаровский поделился подробностями своего отпуска в Турции. В заливе Фетхие у острова Гемилер Комаровскому удалось поймать рыбу фугу — лучеперого обитателя субтропических вод, известного своим ядом тетродоксином. Статистика говорит, что каждый год умирает несколько смельчаков, решившихся попробовать токсичный рыбный деликатес.

Комаровский продемонстрировал, что добычу можно касаться исключительно руками в перчатках, поскольку тело рыбы покрыто колючками.

«Главная добыча, которая цепляется на любую насадку, на любой глубине и в любое время — это рыба-шар, она же рыба фугу, она же ужасно ядовитая и ее не рекомендуют не только есть, но и руками трогать», — рассказал телеведущий.

Напомним, ученые уже научились использовать яд рыбы фугу в медицинских целях — на его основе создано обезболивающее.

Фото uakomar/Instagram

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