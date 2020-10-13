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Общество и люди

Туристка вернула в Помпеи украденные ею 15 лет назад артефакты, которые оказались «проклятыми»

11:04 13 октября 2020
Помпеи

36-летняя туристка из Канады по имени Николь, которая 15 лет назад украла несколько артефактов из расположенного на юге Италии и превращенного в музей под открытым небом древнеримского города Помпеи, вернула их назад. Как сообщает CNN, женщина также написала сопроводительное письмо, в котором призналась, что артефакты все эти годы приносили ей одни несчастья. И что они носят в себе негативную энергию — попросту, прокляты.

В 2005 году канадка присвоила себе в археологическом парке Помпеи две мозаичных плитки, два осколка амфоры и обломок керамической стены.
«Я хотела владеть частью истории, которую невозможно купить», — призналась туристка, подчеркнув, что в те времена она была «молодая и глупая».

По возвращении в Канаду, у нее дважды диагностировали рак груди, что привело к двойной мастэктомии — удалению обеих молочных желез. Кроме того, у ее семьи начались серьезные финансовые проблемы, конца которым не видно. Женщина во всем винит артефакты. «Люди умирали таким ужасным образом, а я взяла плитки, связанные с этой катастрофой… Мы хорошие люди, и я не хочу передавать это проклятие своей семье, моим детям… Пожалуйста, простите неосторожный поступок, который я совершила много лет назад». — написала она.

По данным руководства музея, в целом уже около сотни посетителей вернули украденные ими артефакты. И все эти люди уверяют, что они несут на себе проклятие. Письма раскаявшихся представлены в музейной экспозиции.

Город Помпеи был погребен под многометровым слоем пепла в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. В зданиях и на улицах погибло около 2000 человек.

Сейчас это археологический комплекс, один из самых посещаемых в Италии. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото Wikipedia и CNN

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