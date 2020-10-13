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Общество и люди

Разозленная пресс-секретарь Юлии Тимошенко рассказала о повестке в армию для сына

11:29 13 октября 2020
Военные учения

Пресс-секретарь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Марина Сорока возмутилась тем, что ее 17-летнему сыну (студенту «стационара» КПИ) пришла повестка в армию.

Также ее поразило сопроводительное письмо, в котором говорилось о «совершении уголовного преступления». Призвав Минобороны навести порядок в своем ведомстве, она опубликовала документ в соцсетях.

«И да, никаких предварительных вызовов не было, как и оснований для отправки в Дарницкое управление полиции ГУНП в городе Киеве сообщения „о совершении уголовного преступления“ и угроз прокуратурой, ведь 17-летних парней не призывают. К тому же военная кафедра КПИ давно уже отправила сведения о своих первокурсниках в военкоматы», — добавила она.

Напомним, что зимой этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию призывают юношей с 18-ти лет, однако в Генштабе ВСУ разъясняли, что молодые люди 18−19 лет будут служить лишь по собственному желанию — так в Главном управлении персонала комментировали весенний призыв — 2020.

Иллюстративное фото со странички Генштаба ВСУ в соцсетях.

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