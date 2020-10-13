Метод лечения позвоночника ребенку впечатлил соцсети

Пользователей сети впечатлило видео, в котором запечатлен метод лечения сколиоза у ребенка. На платформе Reddit пост с этим роликом, который, правда, уже публиковалось в интернете и ранее, набрал почти 100 тысяч голосов.

Метод называется гало-гравитационная тяга. Как говорится в заголовке к видео, он помогает детям быстро поправиться после операция в связи с искривлением позвоночника.

При этом на голову надевается специальное металлическое кольцо, которое крепится к черепу с помощью стержней, которые погружают прямо в кости. Обычно это происходит под наркозом. Суть методики — в растягивании позвоночника и прилегающих к нему мягких тканей.

Мальчик, подвешенный к потолку на этом аппарате, растягивает позвоночник вовсю — раскручиваясь вокруг своей оси. Выглядит это страшновато — но ребенок вполне доволен необычным «катанием».

«Я тоже так хочу! Похоже, что парень весело проводит время!», — написал один из комментаторов. Кто-то, впрочем, отметил, что подобное развлечение безопасно для ребенка с небольшим весом тела. А вот взрослому от такого «аттракциона» может не поздоровиться — позвоночник рекомендуется растягивать осторожно.

Некоторые пользователи рассказали, что их детей лечили точно также. «Это выглядит таким опасным, когда не знаешь, что происходит. Да, эта штука ввинчивается в череп в четырех местах», — написал один из них.

«Когда-нибудь врачи будущего посмотрят на это, и скажут — умели же тогда пытать детей», — написал в шутку другой.

Мальчику также советовали идти в космонавты. «Вот с этого начинал император Палпатин», -написал один из пользователей, имея в виду героя киносаги «Звездные войны».



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