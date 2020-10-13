Муж сам принял роды у жены посреди дороги в Днепре

В Днепре муж не успел довезти беременную жену до роддома, а потому вынужден был прямо посреди дороги принимать роды. С работой акушера мужчина справился на «отлично» и помог появиться на свет дочери. Счастливый финал истории засняли патрульные полицейские Днепра. Они и помогли отцу, матери и новорожденной девочке добраться до больницы.

Роды у женщины начались, когда семья следовала по проспекту Героев. Обычно оживленная трасса была пуста, потому семье повезло, что патрульные проезжали мимо и оперативно пришли на помощь.

Семья передана в руки врачей. Медики осмотрели ребенка и признали, что роды прошли хорошо, малышка здорова.

Напомним, для Днепра это уже не первый случай, когда роды у женщины проходят стремительно, и малыш появляется на свет по дороге в больницу. Ранее акушером поневоле пришлось стать местному таксисту.

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