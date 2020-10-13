Наталия Орлянская: «Пробили мені у венах рук 4 дірки — і не змогли взяти матеріал. Просто... не було крові» (часть 31)
«…Милуюся осінню на дворі клініки — троянди майже оцвіли, а от дерева розкішні», — пишет журналистка Наталья Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где рассказывает о своей борьбе с неоперабельным онкозаболеванием.
«ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «Приватбанка»: 5168 7450 1712 4394.
9.10.2020. Хроніки #cancer_girl. Отже, ви це зробили — ваша допомога дозволила #cancer_girl сьогодні прийняти 3-ю хіміо-іммунотерапію. Низький вам уклін, друзі і просто хороші люди!
Про 4-у буду думати вже від завтра, а наразі милуюся осінню на дворі клініки — троянди майже оцвіли, а от дерева розкішні.
Цього разу мене, за традицією, морально підтримує Фрік.
А працює зі мною медсестра Еріка (поставила катетер у тонку вену за 2 секунди).
Був прикол позавчора — прийшла медсестра з лабораторії — перед хімією тре свіжий ПЛР і гормони щитовидки. То мені сильно пощастило, що ПЛР не з крові беруть. Бо дєвушка пробила мені у венах рук 4 дірки — і не змогла взяти матеріал. Просто… не було крові. Чи не йшла, не знаю. Дівчинка засумувала, але факт — аналіз на гормони я не сдала. Можливо, трансформуюся у якусь іншу форму життя? Чи навпаки, у зомбака.
А Баста сьогодні отак спав зі мною — то мабуть, для того, аби організм краще видавав гормони радості — у відповідь на хімію. І так, мама капець, як розгодувала кота.
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