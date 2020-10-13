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Общество и люди

Известного криминального авторитета похоронили в Харькове

15:23 13 октября 2020
казарцев

В Харькове состоялись похороны известного «авторитета» Вадима Казарцева по кличке Князь. Как сообщает Newsroom, участников группировки Князя СБУ задержала летом 2020 года, а сам «авторитет» в это время находился в Германии и лечился от онкозаболевания. Терапия не принесла результата, 9 октября стало известно, что Князь скончался в возрасте 60 лет.

Похороны Князя в Харькове были роскошными. Могилу покрыли венками и охапками красных цветов. Гранитного надгробия пока нет — стоит лишь деревянный крест.

Могила Казарцева расположена в престижном месте, рядом с местом захоронения выдающихся личностей Харькова. Так, рядом расположены могилы историка, краеведа и ректора Харьковского университета Дмитрия Багалея, архитектора Алексея Бекетова, выдающегося врача-отоларинголога Степана Сурукчи.

Напомним, группировку Князя считали ответственной за вымогательства, рейдерства и убийства в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Фото KHARKIV Today/YouTube

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