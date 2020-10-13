В центре Киева девушки пели гимн России: реакция прохожего не заставила себя ждать

Две девушки 13 октября устроили скандальный перфоманс в центре Киева, возле Олимпийского стадиона — они публично исполнили гимн России.

Небезразличный мужчина не смог пройти мимо и вступил с «певицами» в перепалку. Прогнозируемо, она закончилась применением мер физического воздействия к исполнительницам. Видео попало в городской паблик Киев Оперативный.

В комментариях пользователи стали на сторону «воспитателя», а «героинь дня» назвали «манкуртами».

«Певцов на родину отправили?», — поинтересовался у автора ролика Владислав Мохов.

Еще большие дискуссии среди комментаторов начались, когда некто с ником Mazilla Mazilla поинтересовалась, мол, что такого, в России поют Гимн Украины, «пусть поют».

«Вот эти «дружеские» акции пусть в *опу себе засунут или пусть пойдут и споют этот гимн на передовой, там где «не стреляют», — призвала Маришка Солярчук.

А Мария Скалько поиронизировала, мол, Гимн России теперь и в Беларуси «поют, прям на каждом шагу».

Напомним, ранее украинцы выяснили, что в городе Южный на Одесчине до сих пор ведет вещание российское пропагандистское радио «Звезда».

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