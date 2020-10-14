Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выступила на организованной изданием Fortune онлайн-конференции Most Powerful Women Next Gen Summit (Саммит самых влиятельных женщин следующего поколения). Жена принца Гарри обсуждала в разговоре с журналисткой Эммой Хинчлифф разные темы, касавшиеся «смелого лидерства». В том числе заявила об опасности соцсетей, сравнив их пользователей с наркоманами.

«Есть что-то алгоритмически создающее эту навязчивую идею, которая, как мне кажется, очень вредна для здоровья многих людей. Я очень беспокоюсь о тех, кто стал этим одержимы. Для многих оно уже настолько вошло в нашу повседневную культуру, что превратилось в зависимость», — выразила свое мнение Маркл.

Something, algorithmically, is creating this obsession.



Meghan, The Duchess of Sussex warns against the pitfalls of social media addiction during a conversation at the #FortuneMPW Next Gen Summit. https://t.co/hhyvMGAoyf pic.twitter.com/eKpB0U38AW — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 13, 2020

При этом сама она в течение многих лет имела персональный аккаунт в Instagram и вела блог под названием The Tig. Число ее подписчиков составляло около 1,9 миллиона. Меган также пользовалась Twitter and Facebook. Все свои персональные страницы в соцсетях американская актриса закрыла после помолвки с британским принцем, поскольку высокопоставленные члены королевской семьи не делятся своими мыслями в интернете.

Меган говорит, что сейчас у нее нет личных аккаунтов — и это ее собственный выбор. А официальная страница в Instagram под названием Sussex Royal (это название впоследствии запретила использовать супругам королева Елизавета), была закрыта после переезда герцога и герцогини Сассекских в Северную Америку. Да она и не была их персональной. По словам Меган в ее ведении участвовала целая специальная команда, и создана она была в рамках «института» и «офиса в Великобритании». Западные СМИ отметили, что сухим словом «институт» Меган охарактеризовала семью ее мужа.

Относительно их с Гарри решения отказаться от статуса членов королевской семьи Маркл заявила, что «иногда лучшие решения для тебя и твоей семьи не всегда являются самыми популярными». И что она научилась подкреплять свои убеждения действиями. Меган считает, что, если вы действительно знаете, кто вы есть, и уверены в своих убеждениях, это позволяет преодолеть страх чего-то нового.

В своем выступлении Меган также сказала, что хочет сделать мир лучше ради своего сына Арчи — и что она чувствует, что это ее материнский долг.

Участие в онлайн-конференции с участием герцогини для желающих присоединиться стоило 1750 долларов.

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