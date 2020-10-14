Прадед Ольги Фреймут оказался «жестоко расстрелянным»

Популярная телеведущая Ольга Фреймут, недавно опубликовавшая в соцсетях фото с мамой Аллой, показала фолловерам фотографию ее бабушки Юлии и дедушки Николая, отец которого воевал в рядах УПА.

«Мы с семьей поздравляем Вас со светлым праздником Покровы и Днем защитника Украины! Пусть Богородица покроет всех своим омофором. На фото — мои бабушка Юлия и дедушка Николай, папа Михаил которого был воином УПА. Его жестоко расстреляли на глазах семьи», — пишет телеведущая в Instagram.

Ранее телеведущая, пропустившая первые два эфира «Танців з зірками» из-за коронавируса, призналась, что хотела покинуть шоу, чтобы «не позориться» — танец самба дался ей очень тяжело.

Фото Ольги Фреймут из соцсетей.

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