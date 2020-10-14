Умер известный украинский языковед – у него была интересная позиция насчет имени поэта Пушкина

В Киеве скончался известный украинский языковед, переводчик и преподаватель Александр Пономарив. До своего 86-летия он не дожил несколько дней.

О смерти знаменитости сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий, который был его студентом.

«Сегодня на Покров умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал у меня украинский язык. Вечная память и соболезнования близким», — написал он.

По его информации, похороны профессора назначены на субботу, 17 октября.

Пономарив был известен, как сторонник трансформирования имен и фамилий иностранцев к фонетике украинского языка, поэтому призывал украинцев называть Пушкина не Александром, а Олександром.

Напомним, 12 октября ушел из жизни старейший альпинист Украины — 95-летний Владимир Моногаров.

Фото 5.ua/

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