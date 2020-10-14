В Украине появилась памятная монета в честь людей в масках

Новая памятная монета «Передовая» выпущена в оборот накануне Дня защитника Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ).



Монета в честь военных и медиков имеет номинал 5 гривен. В рознице оценивается в 68 гривен.

Тираж монеты — 45 тысяч экземпляров, а изготовлена она из нейзильбера, в диаметре составляет 35 мм. На одной стороне изображены медик и военный (цветные — использована тампопечать) с надписью «Передова», а на другой — две руки, демонстрирующие знак V (victory — победа), а также малый Государственный герб Украины, год выпуска, номинал и надписи «Україна», «Разом».

В НБУ отмечают, что во время пандемии и в условиях борьбы Украины за территориальную целостность у каждого своя передовая и своя линия фронта. И только совместными усилиями можно победить.

Напомним, что с 1 октября изъяты из обращения старые купюры: украинцы уже не могут рассчитываться 25-копеечными монетами и купюрами, выпущенными до 2003 года.

«ФАКТЫ» также сообщали, что НБУ летом ввел в обращение памятную монету «День памяти павших защитников Украины».

Фото — сайт НБУ

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