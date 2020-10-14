28.26 / 28.40 33.09 / 33.40
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине появилась памятная монета в честь людей в масках

16:21 14 октября 2020
монета Передовая

Новая памятная монета «Передовая» выпущена в оборот накануне Дня защитника Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ).

Монета в честь военных и медиков имеет номинал 5 гривен. В рознице оценивается в 68 гривен.

Тираж монеты — 45 тысяч экземпляров, а изготовлена она из нейзильбера, в диаметре составляет 35 мм. На одной стороне изображены медик и военный (цветные — использована тампопечать) с надписью «Передова», а на другой — две руки, демонстрирующие знак V (victory — победа), а также малый Государственный герб Украины, год выпуска, номинал и надписи «Україна», «Разом».

В НБУ отмечают, что во время пандемии и в условиях борьбы Украины за территориальную целостность у каждого своя передовая и своя линия фронта. И только совместными усилиями можно победить.

Напомним, что с 1 октября изъяты из обращения старые купюры: украинцы уже не могут рассчитываться 25-копеечными монетами и купюрами, выпущенными до 2003 года.

«ФАКТЫ» также сообщали, что НБУ летом ввел в обращение памятную монету «День памяти павших защитников Украины».

Фото — сайт НБУ

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Покров Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

пузырек

Перед смертью разослал друзьям СМС-ки: участник АТО покончил с собой в День защитника Украины

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

Аномальную зиму предрекли украинцам

Аномальную зиму предрекли украинцам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер