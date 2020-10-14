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Общество и люди

"Просто позор": сеть возмутило фото Зеленского с бойцами в столовой на фронте

22:12 14 октября 2020
в столовой ВСУ на Донбассе

Народный депутат Ирина Геращенко опубликовала в Facebook гневный пост и фото с поездки президента Зеленского на Донбасс в День защитника Украины.

На снимке Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак за накрытым столом обедают в солдатской палатке. Рядом с ними сидят бойцы, перед которыми даже не поставили тарелки.

Геращенко вспомнила, как в свое время ездила в зону ООС — все садились за общий стол, на который военные сносили разные вкусности и хвастались, как изменилось поставки армии и какое нормальное питание даже на передовой.

«Никогда в страшном сне не могла бы представить, что мы едим, а воины сидят для декораций. Им даже не поставили тарелок. Воины — главные Герои! А не массовка …"Слуги» едят. Воинам позволили посидеть рядом", — так закончила свой пост Геращенко.

Ее возмущение поддержали и комментаторы.

А вот бывший АТОшник Николай Русецкий не согласился с Геращенко. По его словам, на передовой у военных ко всем приезжим одинаковое отношение.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Зеленский вручил государственные награды военным и поздравил их с праздником.

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