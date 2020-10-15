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Общество и люди

Стало известно о женитьбе командующего ВСУ

14:22 15 октября 2020
Хомчак

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Его избранницей стала Анна Коваленко, передает Telegram-канал «Силовой». Сегодня президент Зеленский представил Коваленко в качестве новой руководительницы Черниговской ОГА, пишет «Укринформ».

Хомчаку 53 года. В Вооруженных силах Украины он с января 1993 года. В период острой фазы вооруженного конфликта на Донбассе, с 2014 по 2015 год, занимал должность командующего сектора «Б».
С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. Почти год был начальником Генерального штаба. 27 мая 2020 года президент Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Анна Коваленко родилась 5 мая 1991 года в Буче Киевской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По профессии журналист. Была командиром 39-й сотни Самообороны Майдана. Также она была советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця.

На выборах 2019 года прошла в парламент по списку партии «Слуга народа». Работала заместителем руководителя Офиса президента, заместителем министра развития общин и территорий. Изучала публичное право в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

«Силовой» пишет, что Коваленко со времен работы журналистом, не была чужда военная тематика, а после назначения на высокие должности о Хомчаке она отзывалась исключительно в положительном ключе, хотя отношений не афишировала. На странице ее в соцсети много материалов о ВСУ, ссылки на интервью Хомчака.

«ФАКТЫ» писали, что 28 сентября Кабмин согласовал проект указа президента Украины о назначении Коваленко новым главой Черниговской областной администрации.

Фото сайт ВСУ, facebook.com/anna.kovalenko

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Стало известно о женитьбе командующего ВСУ

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