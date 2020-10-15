Жуткой матерной руганью ознаменовалась сессия Харьковского облсовета

В Харькове тема коронавируса (область остается одним из лидеров по количеству заболевших) стала причиной жесткой перепалки главы областной госадминистрации Алексея Кучера и замглавы облсовета Владимира Скоробагача, которые не стесняли себя в выражениях.

Соответствующее видео, на котором присутствует ненормативная лексика, слили в сеть. Как пишет издание «НВ», все началось с того, что Владимир Скоробагач связал сложную эпидемическую ситуацию в Харькове с «хаосом» в местном Департаменте здравоохранения.

В ответ Алексей Кучер назвал эти обвинения не обоснованными: «Х…ню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили бы о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные прошу примеры… Что вы делали пять лет, чтобы была другая ситуация? Ни… ра ни делали вместе с Булахом на пару. Теперь вы начинаете здесь кому-то предъявлять претензии».

В свою очередь его оппонент заявил, что как раз ОГА ничего не делает, а лишь «др…ит», после чего ситуация еще более накалилась. В нее вмешался глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, призвав спорщиков успокоится…

Фото с сайта Харьковского облсовета.

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