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Общество и люди

"Строительные очки и непригодные халаты": сеть возмутило видео защитной экипировки николаевских врачей

16:15 15 октября 2020
строительные очки

В Николаеве в условиях пандемии врачам приходится работать в строительных очках поверх маски — именно такие «средства защиты» от коронавируса выдало медикам руководство областной больницы. Заслуженный врач Украины Татьяна Костыненко, работающая в центре нефрологии и гемодиализа при областной клинике, метко охарактеризовала обеспечение врачей. «Выдали, что попало, авось сойдет», — пожаловалась доктор.

Костыненко обратила внимание, что экипировка, абсолютно непригодная для работы врачей, была не найдена в резервах, не принята в дар от строймагазинов, а специально закупалась больницей.

«Строительные очки, непригодный одноразовый халат… Чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы „защитить“ персонал? А 4- 5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в, извините, этом непригодном для защиты от COVID д…, которое закупили задорого?» — возмущается врач.


Пользователи соцсетей согласились, что в таком облачении врачи работать не могут. Защитная экипировка выглядит как намек медперсоналу менять профессию.

Напомним, на эту же проблему обращал внимание владелец сети магазинов «Медтехника» Алексей Давиденко в интервью «ФАКТАМ». По словам Давиденко, в лабораториях и в стационарах инфекционных больниц медикам порой приходится работать вообще без каких-либо средств защиты.

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