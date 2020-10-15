Фестиваль современной драмы и выставка рукоделия: куда пойти в Киеве в выходные

С 16 по 18 октября в Киевском национальном академическом театре оперетты (сцена «77») проходит фестиваль современной драмы.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 53/3.

Вход свободный по предварительной регистрации.

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До 29 октября на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника можно посетить «Мультикультурный фест». В программе: выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, экскурсии, мастер-классы.

17 и 18 октября с 14:00 до 16:00 — концерт художественных коллективов.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: единый билет, включающий вход на территорию и посещение всех мероприятий и экспозиций, — 150 грн.

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До 30 октября в галерее «АВС-арт» открыта выставка живописи народного художника Украины Николая Шимчука.

Адрес: ул. Глубочицкая, 32 В.

Вход свободный.

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До 20 октября в Центре украинской культуры и искусства действует выставка рукоделия и живописи украинских мастеров «Цветущие сады».

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

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До 31 октября в галерее «НЮ АРТ» проходит выставка «Украинский пейзаж XIX—XX вв. еков». В экспозиции: редкие работы выдающихся классиков изобразительного искусства. Многие картины демонстрируются впервые.

Адрес: ул. Грушевского, 28/2.

Цена: 50 гривен, для льготников — скидки.

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До 31 октября в ТЦ Mandarin Plaza можно посетить выставку известного чешского художника украинского происхождения Александра Онищенко «Тайна черного полотна».

Адрес: ул. Бассейная, 6.

Вход свободный.

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До 8 ноября в Центральном доме художника открыта Всеукраинская выставка ко Дню художника.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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До 8 ноября в творческом центре «Шоколадный домик» проходит выставка художника Александра Дейнеки «Человек другой эпохи».

Адрес: ул. Шелковичная, 17/2.

Цена: 30—100 грн.

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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве отреставрировали одну из визиток города — 270-летний фонтан «Самсон» и ротонду над ним. Также напоминаем, что в ближайшие выходные, 17−18 октября, в Украине существенно похолодает.

Фото: с сайта Киевского театра оперетты



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