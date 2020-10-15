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Общество и люди

Автомобильные номера дороже самой машины: одесситов озадачили старенькие «Жигули»

20:06 15 октября 2020
«Жигули» с vip-номерами

Внимание одесситов и гостей города привлек неброский старенький ВАЗ-2103 светло-зеленого цвета, у которого «крутой» регистрационный госномер — НН 9999 XX.

Не секрет, что нынче престижные номерные знаки можно приобрести абсолютно официально. Другое дело, что стоимость их весьма солидная.

«Официально купить номер с цифрами 9999 можно за 36 тысяч гривен, однако на самом деле за них платят еще больше», — утверждают знатоки автодела.

Они же интереса ради узнали год выпуска этого «жигуленка» — 1975-й, и задались вопросом: зачем такой развалюхе подобные номера, которые стоят больше самой машины? Ведь вместо «крутых» номеров на вторичном авторынке вполне можно приобрести куда более мобильный экземпляр того же ВАЗа либо другую машину.

Обратили внимание и на то, что престижный номерной знак располагается непосредственно в салоне «Жигулей», под стеклами — лобовым и задним. Говорят, это, вероятно, сделано для того, чтобы приберечь номера для другого, более презентабельного авто, на которое их потом установят.

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Тем временем 3D-номера на авто объявлены вне закона, нарушителям грозит штраф.

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«Жигули» с vip-номерами

Автомобильные номера дороже самой машины: одесситов озадачили старенькие «Жигули»

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