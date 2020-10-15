"Надеюсь, третьего раза не будет": нардеп Яна Зинкевич повторно излечилась от коронавируса

Народный депутат Яна Зинкевич сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции. 30 сентября Яна вместе с коллегами по фракции сдала тест, и он подтвердил заражение коронавирусом. Спустя 15 дней тест наконец показал отрицательный результат.

Депутат напомнила, что переболела COVID-19 уже второй раз. «Надеюсь третьего раза не будет хотя бы за этот год», — пошутила Зинкевич.

Сравнивая два опыта лечения коронавирусной инфекции (в марте и в октябре), Яна призналась, что второй раз болезнь протекала менее выраженно.

«Первый раз я болела очень тяжело, по шкале, пожалуй, восемь из 10. (Не на ИВЛ и уже хорошо) Во второй раз, после первого пережитого случая все ощущалось на три-четыре из 10, не больше… Осталась усталость и так и не появилось обоняние. Но уже имея опыт, знаю, что через несколько месяцев удастся восстановиться почти полностью», — рассказала она.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Яна Зинкевич подробно рассказала, какие симптомы заставили заподозрить коронавирус, как организовала лечение, когда не могла приехать в больницу. Также депутат поделилась своими прогнозами, как пандемия изменит мир.

Фото yana. hospitallers/Facebook

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