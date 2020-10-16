Дочь Ефремова узнала свою ориентацию благодаря мультфильмам

Анна Мария Ефремова, дочь артиста Михаила Ефремова, пооткровенничала о процессе осознания своей ориентации. Ранее Анна Мария подчеркивала, что относится к «небинарным пансексуалам» и что ведение страницы в Instagram от мужского имени — это сознательный выбор. С недавних пор Анна Мария именует себя Аэм Тиллмари и признается, что на осознание ориентации во многом повлияли популярные мультфильмы.

«У меня просто был доступ к Википедии и детским мультикам, — заявляет Аэм Тиллмари. — Я находил то, кем я уже являлся, в образах Урсулы, Шрама, Джафара, Капитана Крюка, Чеширского кота. Пока одни дети смотрели на Эдварда, Беллу и Джейкоба, я смотрел на Элис, Карлайла и Аро. Что-то было особое в том, как они были одеты, как они вели себя… С детства я довольно неплохо определял „своих“. Это интуиция».

Аэм Тиллмари приходит к выводу, что в детских мультфильмах заложен такой трюк как квиркодинг: отрицательным персонажам приписываются черты характеры, обычно ассоциируемые с ЛГБТ-сообществом, и это якобы должно вызывать комический эффект.

«Мужчины-злодеи, такие как Аид, Капитан Крюк или Джафар, как правило, имеют довольно женственные манеры или феминную внешность. Они легко пугаются, очень выразительны, когда говорят, весьма эмоциональны, имеют высокие голоса, несколько озабочены своей внешностью, обычно носят макияж и более свободную одежду, похожую на платья. В основном они не соответствуют типичным гетеронормативным стандартам поведения, и из-за этого в рамках произведений протагонисты их высмеивают и критикуют. Это называется квиркодингом. И это проблема», — объясняет Аэм Тиллмари.

Напомним, отпраздновав 20-летие, Анна Мария сменила имя в соцсетях на Аэм Тиллмари.

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