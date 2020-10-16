Новая глава Черниговской ОГА подтвердила бракосочетание с главнокомандующим ВСУ

Анна Коваленко, новоназначенная глава Черниговской облгосадминистрации, подтвердила, что является супругой главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Об этом Коваленко заявила в комментарии Suspilne.media.

Кандидатуру 29-летней Коваленко согласовали на пост главы области 28 сентября. До этого Анна была известна как бывшая заместительница главы президентского Офиса. Указ о назначении Коваленко главой Черниговской ОГА был подписан 13 октября, а два дня спустя состоялось официальное представление коллективу облгосадминистрации.

Анна Коваленко родом из Бучи Киевской области. По образованию она театровед, работала журналисткой, советницей в Минобороны и в Мининформполитики. В 2019 году смогла избраться в парламент и стать депутатом от «Слуги народа».

Фото wikimedia.org



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