28.24 / 28.42 32.90 / 33.29
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Она должна быть примером»: королеву Елизавету II раскритиковали за выход на публику без маски

8:18 16 октября 2020
Королева Елизавета

В Британии остро раскритиковали королеву Елизавету II, которая впервые за последние семь месяцев приняла участие в официальном публичном мероприятии, посетив 15 октября вместе с принцем Уильямом центр исследований химического и биологического оружия. Как пишет издание Express, многие пользователи соцсетей были возмущены тем, что 94-летняя королева и ее внук нарушили предписания правительства, появившись на людях без защитной маски.

Один из руководителей антимонархической организации Republic Грэм Смит заявил: «Королева должна подавать пример. Я не понимаю, как это соответствует правилам, которым должны следовать все остальные. Поэтому дворцу нужно придумать соответствующее объяснение».

В Букингемском дворце между тем заявили, что были приняты меры предосторожности. Хотя во время визита Елизаветы никто не надевал маски, все 48 человек, так или иначе принимавших участие в мероприятии, сдали накануне тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. По возможности также все старались соблюдать предписанную дистанцию — в том числе и между венценосной бабушкой и внуком.

Между тем, говоря во время своего визита о коронавирусе, Елизавета II охарактеризовала его четырьмя словами, которые британская пресса сочла «идеальным описанием» COVID-19 — «эта ужасная новая вещь».

Первое за семь месяцев официальное мероприятие королевы за пределами королевской резиденции дает наглядную и своевременную уверенность в том, что повседневная жизнь в измененной форме может продолжаться во время пандемии — даже для того, кому пошел 95-й год… Как и ожидалось, Ее Величество была в хорошей форме, и, без сомнения, рада снова вернуться к своим обязанностям после продолжительного отсутствия", — написал королевский комментатор и один из редакторов журнала Majesty Джо Литтл.

Фото Twitter The Royal Family/KensingtonRoyal

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Зеленский

Зеленский озвучил последние три вопроса к украинцам

лекарство от коронавируса

Жителей Донецка шокировала цена на российское "лекарство" от коронавируса

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер