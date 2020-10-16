«Она должна быть примером»: королеву Елизавету II раскритиковали за выход на публику без маски

В Британии остро раскритиковали королеву Елизавету II, которая впервые за последние семь месяцев приняла участие в официальном публичном мероприятии, посетив 15 октября вместе с принцем Уильямом центр исследований химического и биологического оружия. Как пишет издание Express, многие пользователи соцсетей были возмущены тем, что 94-летняя королева и ее внук нарушили предписания правительства, появившись на людях без защитной маски.

Один из руководителей антимонархической организации Republic Грэм Смит заявил: «Королева должна подавать пример. Я не понимаю, как это соответствует правилам, которым должны следовать все остальные. Поэтому дворцу нужно придумать соответствующее объяснение».

В Букингемском дворце между тем заявили, что были приняты меры предосторожности. Хотя во время визита Елизаветы никто не надевал маски, все 48 человек, так или иначе принимавших участие в мероприятии, сдали накануне тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. По возможности также все старались соблюдать предписанную дистанцию — в том числе и между венценосной бабушкой и внуком.

Между тем, говоря во время своего визита о коронавирусе, Елизавета II охарактеризовала его четырьмя словами, которые британская пресса сочла «идеальным описанием» COVID-19 — «эта ужасная новая вещь».

Первое за семь месяцев официальное мероприятие королевы за пределами королевской резиденции дает наглядную и своевременную уверенность в том, что повседневная жизнь в измененной форме может продолжаться во время пандемии — даже для того, кому пошел 95-й год… Как и ожидалось, Ее Величество была в хорошей форме, и, без сомнения, рада снова вернуться к своим обязанностям после продолжительного отсутствия", — написал королевский комментатор и один из редакторов журнала Majesty Джо Литтл.

Фото Twitter The Royal Family/KensingtonRoyal





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