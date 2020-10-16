Украинец пожаловался на смерть отца «из-за «ПриватБанка»

Житель Кривого Рога, назвавшийся Константином, рассказал о смерти своего отца, которая последовала за потерей им банковской карточки «ПриватБанка», которую мошенники «выдоили» до последней копейки и сняли весь кредитный лимит.

Такой пост появился на сайте «Минфина»: «13 марта этого года у моего отца была утеряна кредитная карта, с которой без проблем в ту же ночь были украдены около 25 тысяч гривен. Ни подтверждающих СМС, ни звонков — ничего не было (отец и его телефон были дома, карта — у мошенников). Мошенники сняли весь кредитный лимит, загнав карту максимально в минус и дополнительно хотели оформить кредиты в сторонних организациях. Только после звонка из одной из вышеупомянутых организаций на номер моей мамы этот цирк был остановлен и карта заблокирована».

По словам автора поста, сотрудники финансового учреждения соглашались дать доступ к видео с камер наблюдения лишь после открытия уголовного производства. Однако в полиции его отца «гоняли из райотдела в райотдел», а дело возбудили лишь после обращения в прокуратуру.

«Итог для нашей семьи: отец не выдержал этого, сильно переживал и в результате спустя 1,5 месяца его не стало. Молодой еще, полный сил — и нет человека из-за банка, в котором система безопасности — проходной двор, из-за уродов не чистых на руку, из-за полиции…» — пишет мужчина и добавляет, что спустя семь месяцев после кражи следователь так и не получил информацию из банка.

Под этим постом размещен комментарий «ПриватБанка», в котором отмечается, что «банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий, и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников».

«К сожалению, в описанной вами ситуации банк ограничен в своих возможностях. Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов помочь этом любым необходимым образом. В случае попытки совершения мошеннических действий, банк не может выступать в роли заявителя в полицию, так как стороной, против которой эти действия были направлены — ваша сторона. Для проведения расследования по факту мошенничества, мы всегда рекомендуем обращаться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию», — говорится в комментарии.

Владельцам карт «ПриватБанка» советуют сразу блокировать ее лично в «Приват24» или обращаться в поддержку финучреждения.

Ранее сообщалось об одной из уловок мошенников, которые при помощи банковской карточки обманывают граждан прямо у банкоматов.

Изображение e-gabi с сайта Pixabay.

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