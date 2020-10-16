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Общество и люди

Из-за коронавируса умер популярный украинский блогер-атлет

15:14 16 октября 2020
Дмитрий Стужук

Коронавирусная инфекция стала летальной для популярного блогера Дмитрия Стужука.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — сообщила в Instagram его супруга — блогер София Стужук.

Накануне она рассказала, что супруг в тяжелом состоянии попал в реанимацию. «Он не в сознании. Никаких прогнозов нет совершенно…» — рассказывала София в сториз.

Не сдерживая слез она говорила, что коронавирус «не опасен для абсолютно здоровых людей», но у ее супруга были проблемы с сердечно-сосудистой системой: «Осложнение перешло на сердце. Была клиническая смерть. Сердце запустили, он сутки не приходил в сознание». София Стужук говорила, что делает все, чтобы отец ее троих детей жил: «Но от меня уже ничего не зависит… Молюсь, чтобы все было хорошо…»

 

Днем ранее в своем последнем посте в Instagram Дмитрий Стужук еще рассказывал о появившемся энтузиазме и желании рассказать о болезни.

«Я тоже думал, что нет никакого ковида и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 — болезнь не эфемерная. И тяжелая», — писал Дмитрий, которому стало плохо во время поездки в Турцию. Он вернулся в Украину, сдал анализы, и медики порекомендовали ему госпитализацию. Позже блогер решил, что ему будет лучше дома.

«Я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Да и дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное», — так заканчивается пост блогера.

 

У Дмитрия Стужука был миллион подписчиков, в 2019 году он получил награду «Мужской блог».

Фото Дмитрия Стужука из соцсетей

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