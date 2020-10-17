Казацкие сокровища, праздник пива и световое шоу: где и как развлечься в Киеве в выходные

Поскольку погода в нынешние выходные ожидается холодная и дождливая, киевляне и гости города могут посетить выставки, музеи, встретиться с друзьями за кружкой пива, попасть на коктейльно-джазовую вечеринку… Во время пандемии и мирового кризиса многие ищут бесплатные развлечения. И такие места в столице тоже имеются.

До января 2021 года в PinchukArtCentre (11:00 -19:00) — Международном центре современного искусства/PinchukArtCentre/ XXI столетия, где находится открытая платформа для художников, искусства и общества, проходит выставка «Точка, линия, возможности» и представлены работы, свободные от условностей, стереотипных идей и подражаний. На 4 этажах арт-пространства постоянно проводятся выставки, инсталляции, лекции, презентации или перформансы.

Адрес: улица Большая Васильковская/Бассейная, 1/3−2

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До 28 ноября в Музее современного искусства презентуют выставку из коллекции «Музейное собрание «Остановка-Столетие», посвященную 100-летию трех художников — Александра Бурлина, Павла Мирошниченко и Ивана Тюхи: три судьбы, три таланта и пути… Посетителей также ждут почти 6000 произведений украинской живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XX—XXI вв. еков.

Адрес: улица Кирилловская, 41 ( 11:00—19:00 )

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17−18 октября — в экспозиции Национального музея украинского декоративного искусства представлены все виды народного искусства Украины: от вышивки, керамики, резьбы и росписи по дереву до народной живописи и иконописи. Гордость и украшение коллекции — комплексы украинской народной одежды XIX-ХХ веков всех регионов Украины. Отдельное внимание уделено традиционным женским украшениям. Музей обладает наибольшим в Украине собранием произведений художниц Марии Примаченко и Екатерины Билокур (каждый последний понедельник месяца вход бесплатный для всех).

Адрес: улица Лаврская, 9 (с 10:00 до 18:00).

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До 18 октября в музее Ханенко ( 10:30—17:30 ) пройдет выставка фотографий Жана-Марка Караччи. Он сфотографировал 42 столицы мира (серия Homo Urbanus Europeanus), и эти фото были показаны на 49 выставках в 26 странах. Украинские фотографии получили название «Homo Urbanus Ukrainus», а их точное кадрирование и аскетический стиль превращает эту серию в своеобразный гимн жителю города.

Адрес: ул. Терещенковская, 15, билеты от 50 грн.

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Музей науки с интерактивными экспонатами расположен на ВДНХ (в павильоне «Наука»). В музее можно самостоятельно собрать мост Леонардо да Винчи, исследовать, как создают микрочипы. Здесь запускают молнию в катушке Теслы и управляют роборукой, даже можно увидеть… собственный голос, а также попасть в середину гигантской ракушки или в зеркальный туннель с оптическими иллюзиями.

Адрес: ВДНХ, проспект Глушкова, 1, билет — 100 гривен (при оплате карточкой Visa -- 15-процентная скидка), бесплатный вход для некоторых льготников.

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Каждые выходные в столице проводятся бесплатные пешеходные экскурсии «Kyiv City Travel» (с 10:00 до 12:00 по субботам на украинском и по воскресеньям — на английском языках). Участники изучают маршруты в центре города. Здесь расскажут, например, почему памятник князю Владимиру отказывались освящать, а потом он стал ориентиром для суден, прибывающих в Киев. А по дороге на Аллею художников вы узнаете, какие пейзажи вдохновляли авторов столичного гимна «Як тебе не любити, Києве мій». На элитной Воздвиженке расскажут не только о застройке микрорайона, а и напомнят сказку о Никите Кожемяке, спасшем Киев от страшного змея. И еще о многом могут поведать экскурсоводы, проводя туристов по Крещатику, Европейской площади и смотровым площадкам центра.

Место встреч: улица Крещатик, 36. Обязательная предварительная регистрация (форма записи по ссылке). С участником свяжутся по телефону.

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До 1 ноября в Печерском ландшафтном парке выставка хризантем «Мир сладостей», композиции которой оформлены с помощью 30 тысяч кустов разных хризантем.

Адрес: улица Лаврская, 33, билет стоит от 25−100 гривен.

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До 31 октября бесплатная выставка в темноте «Украина на ощупь» в музее «Три после полуночи» (12:00 — 22:00). На выставке можно вслепую изучить бюсты выдающихся деятелей — Владимира Вернадского, Тараса Шевченко, Михаила Грушевского, а также потрогать макеты строений: Львовского оперного театра, башни Луцкого и др., изображенных на нескольких купюрах серии 2014−2020 годов.

Адрес: ул. О. Гончара, 45 В, бронировать время посещения по телефону 073 345 03 00.

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До 31 октября в выставочных залах Национального заповедника «София Киевская» ( 10:00—17:30 ) проходит выставка «Дворец сказок Андерсена», посвященная 215-й годовщине со дня его рождения. В экспозиции — лучшие произведения украинских художников: иллюстрации, книги известных издательств, фарфоровые скульптуры героев сказок Ганса Христиана Андерсена, театральные костюмы, декорации и эскизы к спектаклям театров. Здесь покажут короткометражные ленты и отрывки из спектаклей, а также можно создать собственные шедевры и пополнить коллекцию выставки, став непосредственным ее участником. Детальнее на странице facebook.

Адрес: ул. Владимирская, 24, билеты — от 50 грн.

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До 29 ноября в Национальном научно-природоведческом музее НАН Украины в стиле ботанической иллюстрации представлено около 70 работ, созданных 44 художниками из разных стран. Здесь представлены «портреты» не только цветов, но и фруктов, овощей. 17 октября — Демо мастер-класс «Шалений степ» (14:00 -15:30), где график научит работать с тушью и карандашом и убедит, почему растения степи заслуживают особого внимания. Регистрация по ссылке (участие в мастер-классе при наявности входного билета).

Адрес: Национальный научно-природоведческий музей, ул. Б. Хмельницкого, 15. Вход 80 гривен.

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До 8 декабря проходит фестиваль «Загадочная Япония» (18:00). В Киеве «портал в Японию» еще работает. Можно позволить: VR-развлечения, уходить в дополнительную реальность, кино-360 или 3D без очков, фантастические фотозоны и бьюти-зоны, экскурсии, лекции, мастер-классы от знатоков оригами, калиграфии, японской живописи суми-е, музыкальные и танцевальные перфомансы, японский с нуля для каждого, гейм-зоны, кинотеатр с луанж-зоной, японская ярмарка и кафе.

Адрес: Львовская площадь, 8а, арт-пространство Samskara, стоимость в субботу-воскресенье школьникам, студентам — 150 гривен (до 7 лет вход свободный), взрослым -250 грн. Билеты со скидкой, если успеть, по ссылке.

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17−18 октября в Музее становления украинской нации в 12:00, в 16:00 -бесплатные экскурсии для участников боевых действий и их семей: они смогут окунуться в атмосферу разных эпох — за всю 1600-летнюю историю Украины. Стоимость входного билета оплачивается отдельно, а в группе допускается лишь до пяти экскурсантов. В 14:00 — интерактивная квест-экскурсия «В поисках казацкого сокровища», во время которой дети услышат об истории казачества и пройдут командные испытания (стоимость билета 200 грн.) В 20:00 — интерактивная экскурсия «Ночь в музее», когда каждого участника ожидает захватывающий квест, фотосессия с известными украинцами и дипломы победителя (стоимость 280 грн.)

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17−18 октября — этой осенью Государственный музей авиации имени О.К. Антонова отметил свое 17-летие. Он находится на территории бывшей учебной базы Национального авиационного университета. Музей начинался с 30 самолетов, а сейчас в нем собрано около 70 бортов.

Адрес: улица Медовая, 1 (рядом с аэропортом «Киев»), работает с 10:00 до 19:00. Билет для взрослых 100 гривен, школьникам, студентам и пенсионерам — 80 гривен. В стоимость полного билета входит и посещение всех открытых салонов самолетов и экспозиций. Только вход на территорию — соответственно 60 и 40 гривен, один экспонат — 20 гривен, а льготники проходят бесплатно. Работает с 10:00 до 19:00 (касса до 18:00).

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17−18 октября в Dymchyk Gallery — выставка Индустриальная сказка, состоящая из скульптур и объектов, которые одесский художник Василий Дмитрик нашел на территории одесского судоремонтного завода. Эти предметы (деревянные модели и формы для литья), оформленные в художественные композиции, стали главным мотивом проекта.

Адрес: улица Ярославская, 21, экспозиция работает до 11 ноября ( 11:00—19:00 ).

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17−18 октября кинотеатр «Жовтень» приглашает на показы 26-го ежегодного фестиваля «Новое немецкое кино» (проходит до 21 октября). Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. В программе: 17 октября — сатирическая комедия «Имя», 17−18 октября — криминальная драма «Берлин Александреплац», 18 октября — драма «Мій кінець. Твій початок»: «Мой конец. Твое начало», а также мелодрама «Ундина», драма «Разрушительница системы», триллер «Воздушный шар». 17 октября — исторический фильм «Крепость Хаджибей» (12:25, 16:20, 19:10), а 18 октября (15:20) — специальный показ этой ленты при участии режиссера К. Коновалова и актеров. После просмотра — встреча с творческой труппой фильма. Лента наполнена не только историческими фактами, но и захватывающими приключениями и героическими поступками украинских казаков. XVIII век, Россия воюет с Османской империей, а задунайские казаки в союзниках у османов. Казак Андрей должен передать важную информацию Ахмет-паше — коменданту турецкой крепости Хаджибей. Крепость захватывают российские войска, коменданта (отца красавицы Фатимы) берут в плен. Андрей и Фатима знакомятся в трудных условиях. В порт Хаджибей прибыл грузин Йорам с уникальной лозой винограда и старинной чашей (которая принадлежала известному Д’Артаньяну). Йорам знакомится с украинской красавицей Катериной, отец которой также в плену, и решает помочь Андрею и Фатиме. Молодежь разрабатывает план рискованной операции…

Адрес: улица Константиновская, 26, сеансы по ссылке.

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17−18 октября — Autumn CraftBeerFest 2020 — в гостях у крафтовых пивоварен, праздник пива в галерее искусств «Лавра». Здесь объединили еду, пиво и музыку.

Адрес: переулок Лаврский, 7 (с 12:00), стоимость 100 грн.

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17−18 октября осенний фестиваль современной драмы: публичная читка пьес молодых «шекспиров» в стенах Киевского национального театра оперетты. Вход свободный, но из-за карантина зал может принять лишь 50 человек, поэтому предусмотрена регистрация, вход в маске, детали по ссылке.

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17 октября в Национальной филармонии Украины выступит легендарный пианист Алексей Гринюк, ныне живущий в Великобритании. Будет звучать музыка классиков ХІХ века — Шопена, Брамса. В частности, второй фортепианный концерт представят слушателям в версии для фортепиано и струнных. Известно, что и первый, и второй концерты написаны и впервые исполнены Шопеном в 1830 году в Варшаве (а второй концерт писался под влиянием неразделенных чувств автора к Констанции Гладковской, талантливой певицы, варшавской красавицы).

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До 29 октября пройдет ярмарка, мастер-классы, выступления художественных коллективов, театрализованные квесты в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. Проект «Мультикультурный фест» включает: 17 октября (10:00 — 18:00) выставка декоративного искусства, мастер-классы, экскурсия «Тайны монахов-врачевателей», концерт, а 18 октября (12:00 — 14:00) то же, а еще экскурсию о древних храмах Печерска, в 14:00 — 16:00 — концерт.

Адрес: улица Лаврская, 9. Единый билет на вход и посещение мероприятий 150 грн.

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17 октября небоскреб Gulliver отметит свой седьмой день рождения и устроит праздник с развлечениями, перформансами и розыгрышами призов. В 17:00 — online розыгрыш автомобиля Subaru Forester в premium-комплектации и гаджетов — iPhone 11 Pro Max. На самой высокой крыше (160 метров) страны пройдет онлайн концерт-перформанс (с участием TVORCHI, Анны Тринчер, KAZKA и TAYANNA). Попасть на этот концерт можно с помощью розыгрыша билетов на страницах Gulliver в Facebook и Instagram. В 20:00 всех киевлян ждет самое высокое световое шоу Украины: на крыше комплекса 200 устройств динамического света в течение 15 минут будут показывать эксклюзивный перформанс — первое шоу, в котором задействуют архитектурную форму Gulliver. Оно развернется на 360 градусов, а наблюдать за ним можно будет с двух берегов столицы и на экранах комплекса.

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В Национальном ботаническом саду имени Гришко ·объявлен конкурс к празднованию Хеллоуина (31 октября -1 ноября). Нужно заранее принести разрисованную, вырезанную или украшенную тыкву, сделать фото с ней и прислать на страницу ФБ Ботсада. Приносить конкурсную тыкву можно до 30 октября. А на празднование явиться в тематическом костюме. Если принимали участие в конкурсе, — бесплатный вход на территорию сада. Результаты конкурса огласят на Хеллоуине

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Киевлян, ценителей старины и любителей легенд приглашает Клуб Коренного Киевлянина, который проводит экскурсии: 18 октября — «За Валами подольской полночи» 10:30, «Где в Киеве исполняются желания?» 11:00, «В поисках масонских символов» — 12:00, «Пикантный Киев» — 12:00, «Мирные будни Старокиевской крепости» — 14:00, «До Куренівської республіки» — 15:00, «Подземелья Никольской ДШС» — 11:00, «Подол. Река Глубочица» — 17:00. Во время экскурсий вы узнаете, какой дом считается новейшим мистическим адресом в Киеве, где на его улицах искать… Берлин, в каком отеле арестовали известную террористку, где прячется крокодил, исполняющий желания, а где находится лестница, из-за которой самый большой киевский богатей поссорился с Городской думой и о других подробностях городской жизни.

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18 октября осенний «Ретро Круиз» стартует возле Мариинского дворца и пройдет в камерном формате с ограниченным количеством участников — до 100 пассажиров. Мероприятие создано для фанатов винтажного стиля, джаза и велопрогулок старинным Киевом. В этот раз участников ожидает новый формат и обновленный маршрут. Участники собираются чаевать, хвалиться ретро-велосипедами и образами. Начало в 14:00, в 15:30 после чаепития и общего фото начнется велопарад по улочкам Киева. Финиширует мероприятие в 17:00 коктейльно-джазовой вечеринкой в баре The Cinematographer’s Party. Там пройдет концерт, награждение за лучший женский и лучший мужской образ на празднике и представление нового коктейля «Вкус Ретро Круиза 2020» (изобрели специально для праздника). Гости должны соблюдать дресс-код в стиле ретро.

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Пока коронавирус не отступает, введены и действуют правила массовых мероприятий. При этом обязательным требованием является использование масок и антисептиков, напоминают все организаторы мероприятий.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве отреставрировали одну из визиток города — 270-летний фонтан «Самсон» и ротонду над ним.

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