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Общество и люди

На Майдане в Киеве под проливным дожем простились с покончившим с собой ветераном АТО Микитенко

12:32 17 октября 2020
Майдан независимости

В Киеве на Майдане независимости 17 октября прощаются с Николаем Микитенко, ветераном АТО, который в ночь на 11 октября совершил самосожжение. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришли многие. Люди принесли цветы. Это ветераны АТО, родные Николая Микитенко, активисты, обычные киевляне, сообщает Укринформ.

Прощание проходит на том месте, где Николай Микитенко в ночь на 11 октября в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение в знак протеста против политики нынешней украинской власти. Тогда ветерана АТО госпитализировали с 97% ожогов тела. Микитенко умер утром 14 октября, в День защитника Украины.

Как отметила дочь ветерана Юлия, ее отец выразил протест против политики капитуляции президента Украины Владимира Зеленского.

«Я, его дочь, буду говорить от его имени. Он очень любил жизнь, историю, Киев, писал стихи», — рассказала она. И призвала власть услышать ветеранов. Она также сообщила, что отца похоронят в Житомирской области.

Как писали «ФАКТЫ», ветеран АТО Николай Микитенко накануне самосожжения добивался встречи с президентом Зеленским, но ему отказали. По словам друзей погибшего, Микитенко болезненно воспринимал арест военных волонтеров по делу Павла Шеремета. Его удручали многочисленные заявления лиц из ближайшего окружения президента о необходимости подружиться с Россией, разговаривать с боевиками, «понять и простить».

Фото: Twitter/Громадське радіо

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На Майдане в Киеве под проливным дожем простились с покончившим с собой ветераном АТО Микитенко

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