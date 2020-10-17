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Общество и люди

На Дерибасовской в Одессе открыли первую в Украине интерактивную скульптуру, которую можно услышать

13:47 17 октября 2020
Памятник «Голос Одессы»

В субботу, 17 октября, В Одессе, славящейся оригинальными скульптурами, многочисленные жители и гости города смогли познакомиться с новым необычным туристическим объектом. Его торжественное открытие на главной улице Южной Пальмиры Дерибасовской состоялось накануне. Композиция «Голос Одессы», выполненная скульптором Виктором Тиблевичем, установлена в Городском саду напротив другой достопримечательности — памятника Леониду Утесову — и представляет собой отлитый в бронзе старинный граммофон на небольшом постаменте.

Необычный «проигрыватель» с четырех сторон «облицован» бронзовыми пластинами, на которых — сугубо одесские реликвии: фасады старинных домов и фрагменты неповторимых двориков со множеством деталей, знаменитые одесские котики, ребенок, играющий на скрипке, полная дама с сигаретами, моряк…

«Это первая интерактивная скульптура, как минимум, в Украине, — рассказал автор идеи Андрей Левченко, который также выступил меценатом создания и установки необычного туристического объекта. — Она напомнит и увековечит голос, музыку и исполнительское мастерство тринадцати выдающихся одесситов: Михаила Жванецкого и Леонида Утесова, Давида Ойстраха и Антонина Нежданова, Эмиля Гилельса и Романа Карцева, Святослава Рихтера и Михаила Водяного, Оскара Фельцмана, Валерия Ободзинского и Юрия Стоянова, Ларисы Долиной и Владимира Коралли.

С ними будут звучать (фоном) то, что в моих ушах, в моей памяти и в моем сердце: шум моря, голоса на пляже, магический звук ревуна на маяке в порту туманным утром. Еще -урлыканье голубей под крышей, звонок одесского трамвая, объявления на железнодорожном вокзале и неофициальный гимн Одессы (мелодия из оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация»), мелодию которого ежечасно воспроизводят куранты на здании горсовета…"

На постаменте скульптуры установлен QR-код, который можно «считать» с помощью смартфона. По нему пользователь попадет на специально созданный веб-сайт, где услышит звуковой «трек». Последний состоит из фрагментов песен, композиций и реприз, исполненных выдающимися одесситами, имена которых сегодня известны во всем мире.

Позднее на сайте будет не только звуковая часть проекта, а и фотографии, видеозаписи, история музыкальной культуры города и ее выдающихся представителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области создали невероятный «исчезающий» памятник украинским «киборгам»

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