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Общество и люди

На оккупированном Донбассе исчезла железнодорожная ветка на Москву

15:35 17 октября 2020
На Донбассе разобрали железную дорогу

Там, где была железнодорожная ветка, остались только шпалы. Рельсы исчезли. Этот снимок появился в группе жителей оккупированной Горловки на Донетчине в социальной сети.

«Бизнес по-горловски. Аборигены „ДНР“ так радеют о процветании „молодой республики“, что растащили и продали на металлоломом целую железнодорожную ветку. Видно, готовятся к переходу на гужевой транспорт», — пишет участница группы, разместившая снимок.

Из комментариев под постом, следует, что это участок главной железнодорожной ветки, проходящей через Горловку, по которой поезда следовали на Киев и на Москву.

Среди участников обсуждения есть даже те, кто помнит, как возводили над этой веткой попавшие на фото арочные мосты.

Комментаторы также констатируют:

«Это урок тем, кто хотел здесь Россию. Москве вы не нужны. Нужен только дармовой металлом Донбасса. Хоть бы он поскорей закончился! Нечего будет вывозить, так может тогда и война закончится?»

Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», на оккупированном Донбассе в разгар пандемии коронавируса исчезли лекарства, а цены на российские препараты просто шокируют.

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