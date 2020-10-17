"Я пришла к тебе маленькой Сонечкой": София Стужук посвятила проникновенный пост умершему мужу

Блогерша София Стужук в Instagram написала пронзительные слова любви и благодарности своему умершему от коронавируса мужу Дмитрию Стужуку.

«Я пришла к тебе маленькой 19-летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук», — пишет женщина и признает, что в семье было не все так гладко, но сейчас она вспоминает только хорошее.

София благодарит Дмитрия за троих прекрасных детей, за бесценный опыт, за то, что он был рядом и в горе и в радости.

«Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук», — отмечает она.

Женщина признает, что муж всегда направлял ее и часто давал нужные и мудрые советы.

«Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток. Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков. Как же больно осознавать. Светлая тебе память, Дима Стужук», — так София закончила свой пост.

Фото Instagram/sofia_stuzhuk







614

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter