Чёртова дюжина: мастер нумерологии прокомментировал значение числа 13

Что если вам вдруг в поезде, самолете или партере театра попался билет на 13 место? Сдаете? Отменяете поездку или культурное мероприятие? Радуетесь, съедая «счастливый билетик», и загадываете желание? Суеверия упорно живут в сознании многих людей на протяжении веков. Не чужды они и обществу двадцать первого столетия. В наши дни у такой фобии даже появилось специальное название — «тердекафобия» — боязнь числа 13. Мастер и основатель Мастерской позитивной нумерологии, участник 15-го сезона украинской Битвы экстрасенсов Владислав Грицай прокомментировал значение числа 13.

«Люди по-разному относятся к числу 13. Особо суеверным сервис идет навстречу. В некоторых гостиницах нет 13-го номера — после 12-го идет сразу 14-й. И 13-го этажа в некоторых гостиницах тоже не существует. В самолетах некоторых авиакомпаний нет 13-го ряда», — рассказал Грицай.

По словам нумеролога, есть люди, которые считают, что за столом не должно собираться 13 человек: «Существовала даже специальная профессия „четырнадцатого гостя“, которого специально приглашали на застолья, чтобы избежать несчастливого числа гостей».

Но вот в нумерологии, отметил Мастер, число 13 с языка чисел переводится как «человеческий Дух, стремящийся к любви» или «энергия, стремящаяся к любви».

«Ещё число 13 может быть переведено как «воля, стремящаяся к любви» или «желание любить», — сказал Грицай.

Значит, не все так ужасно?

«Каббала сообщает нам, что все как раз прекрасно. Число 13 в каббале — это число Бога», — так утверждает самая мистическая книга каббалы — древняя книга Зоар.

Эта книга написана более 2000 лет назад. Согласно ей, существует 13 качеств Творца, и если человек научится применять эти качества в жизни, то станет подобен Богу.

«Самое лучшее время приблизиться к Творцу, получить прощение и начать все с чистого листа — каббалистический новый год Рош Ашана», — отметил нумеролог.

Впервые секрет 13 качеств Милосердия Творца был раскрыт Моисею, когда его неблагодарные спутники соорудили Золотого Тельца и стали ему поклоняться. Разгневанный Моисей тогда в сердцах разбил скрижали, и, казалось, что все пропало и нет никаких шансов исправить ситуацию. И тогда ему пришло знание, что человек всегда может исправить непоправимое и найти выход даже из самого безнадежного положения, если будет знать и помнить о 13 качествах или 13 признаках Милосердия Творца.

«Поэтому 13 — это о милосердии, а не о том, что за поворотом на вас упадет кирпич. К тому же, как утверждал Воланд, кирпич ни с того ни с сего и просто так на голову не падает», — говорит нумеролог.

Также он порекомендовал улыбнуться и загадать желание, если где-то увидите число 13: «И будет вам милосердие высших сил, хороший день и неожиданное везенье».

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