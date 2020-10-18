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Общество и люди

София Стужук в слезах ответила возмущенным из-за ее «неправильной скорби»

13:09 18 октября 2020
Стужук

Блогерша София Стужук, на днях потерявшая мужа из-за коронавируса, ответила своим критикам по поводу публичного признания в любви и благодарности покойному супругу и «неправильной скорби».

Женщина в Stories со слезами поблагодарила своих подписчиков за поддержку и объяснила, что ей так легче не пропадать из Instagram и пытаться жить обычной жизнью.

София ответила тем, кто считает, что она неправильно скорбит и переживает боль утраты. Женщина не знает, какую реакцию люди считают правильной — просто ей невыносимо больно и тяжело. Но жизнь продолжается. У нее на руках трое маленьких детей, которые постоянно нуждаются в маме.

«Лучше бы это была злая шутка, хайп, чем реальность, которую мне придется принять», — пишет София в Stories.

Напомним, после смерти Дмитрия Стужука, София Стужук написал на своей странице Instagram большой пост, в котором за все благодарила своего мужа, называя его самым важным человеком в ее жизни и учителем.

«Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток. Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков. Как же больно осознавать. Светлая тебе память, Дима Стужук», — так София закончила свой пост.

Фото instagram.com/sofia_stuzhuk

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