Собака набросилась на ребенка – на помощь неожиданно пришел кот
На одной из улиц Бразилии разыгралась настоящая драма из мира животных. Камера наблюдения запечатлела, как на гулявшего во дворе ребенка набросилась агрессивная собака. Животное повалило малыша на землю и уже было готово укусить. К счастью, у малыша тут же нашелся неожиданный защитник. Уличный кот, до сих пор скрывавшийся под автомобилем, рискнул жизнью, отважно бросился на собаку и отогнал ее от мальчика.
Пока собака отвлеклась на погоню за котом, к ребенку подоспела женщина и увела малыша из опасного места.
Пользователи соцсетей восхищаются смелостью кота-героя. «А еще говорят, что кошки не способны на верность!», «Теперь я точно знаю, что кошки преданны людям», — отмечают комментаторы.
Случай со счастливым спасением ребенка признали поразительным. В то же время пользователи обратили внимание на поведение родителей мальчика. «Храбрый кот! Но кто же оставляет ребенка без присмотра на улице?!», «Кот отреагировал на опасность быстрее, чем родители малыша», просто безумие какое-то", — отмечают в соцсетях.627
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter