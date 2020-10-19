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Общество и люди

Российская поэтесса случайно забеременела от перуанского шамана – разыгралась драма

8:30 19 октября 2020
марина кацуба

Российская поэтесса Марина Кацуба после заграничного отпуска обнаружила, что забеременела от перуанского шамана. Зачатие случилось три недели назад, и сразу после этого отец ребенка пропал из жизни Марины. Как рассказала Кацуба в Instagram, она уверенна, что беременна сыном, и тот родится 22 июня и станет известной личностью.

«Я точно узнала, что жду ребенка от перуанского шамана. Будет мальчик. Он родится в 7.40 утра, будет большой Человек», — рассказала Кацуба.

Мимолетные отношения с шаманом поэтесса считает ошибкой и желает мужчине гореть в аду. «Не могу поверить, что мужчины так ведут себя… Невыносимая смесь инфантильности и шаманского эго… Можно много написать в комментариях о том, что не стоит спать с шаманами из Перу на первой и последней же встрече. Но можно и не писать», — предупредила Марина.

Поэтесса полагает, что теперь в связи с возникшими финансовыми проблемами выпуск нового сборника стихов придется отложить, да и настроение совсем не творческое. «У меня нет постоянного источника дохода, мне страшно думать про следующую аренду квартиры и про все, что необходимо купить. Я даже не понимаю в каком городе жить, если честно», — пооткровенничала поэтесса.

Тем не менее, семья Марины уже изъявила готовность во всем поддержать будущую мать. «Мой любимый мужчина и семья, и друзья поддерживают меня», — призналась поэтесса.

Марине Кацубе 31 год. Она известна как поэтесса, участница рэп-баттлов на YouTube. Марина занимается эзотерическими практиками, называет себя духовным проводником и целителем.

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Российская поэтесса случайно забеременела от перуанского шамана – разыгралась драма

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