Предсказавшая пандемию астролог рассказала, что ждет мир в ближайшем будущем

Известный британский астролог и писательница Джессика Адамс, которая еще год назад предсказала глобальную пандемию, рассказала, что ждет мир в ближайшем будущем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

56-летняя Джессика в настоящее время проживает на австралийском острове Тасмания. Туда она, оставив свой лондонский дом, переехала в феврале, считая, что на острове будет безопаснее. «Я знала, что надвигается. И последовала своему собственному совету», — говорит она. В 2019 году Адамс предсказала, что некий вирус вызовет хаос в мире, а также назвала ключевую дату — 10 января 2020 года. Как оказалось впоследствии, именно в этот день в китайском городе Ухань умерла первая жертва коронавируса, диагноз которой был подтвержден официально.

«2020 год был похож на картину Эдварда Мунка „Крик“…Я хотела предупредить людей о том, что мир перевернется с ног на голову», — говорит астролог. По мнению Адамс любой стоящий астролог должен был предвидеть, что 2020 год принесет с собой шок и перемены — даже если, в отличие от нее самой, не смог уточнить, что причиной этого станет вирус.

Ранее Адамс верно предсказывала Брекзит, и еще в 2017 году говорила о серьезном разладе между принцами Гарри и Уильямом.

Теперь у Джессики имеется еще ряд прогнозов. Она утверждает, что вакцины от коронавируса не будет. Вместо этого человечество просто научится сосуществовать с COVID-19 — также, как с вирусом иммунодефицита человека, вызывающим СПИД.

Еще в начале этого года Джесика упомянула «октябрьский сюрприз» в отношении предстоящих выборов президента США. «Октябрьский сюрприз? Мы видим цикл, когда выбывают президенты, премьер-министры и сенаторы. Заболевают и уходят в отставку», — писала она тогда. И снова назвала определенную дату — 1 октября. Как оказалось, в этот день Дональд Трамп получил на руки положительный результат теста на коронавирус. Джессика предсказывает, что Трамп эти выборы проиграет. И что проходить эти выборы будут в полном беспорядке, не исключая возможные судебные разбирательства.

Джессика утверждают, что рассорившиеся принцы Гарри и Уильям уже не помирятся. И что жена Гарри Меган Маркл «либо сколотит состояние на благотворительности, либо обчистит мужа полностью». По словам Джессики, Сассексы займутся разработкой новых продуктов питания. И к их делу будет привлечен некий «красивый бизнесмен».

Астролог также обещает, что Великобритания расколется на четыре отдельные страны. И утверждает, что очень высоки шансы того, что Италия, по примеру Британии, выйдет из состава Евросоюза уже в будущем году.

Адамс говорит, что Рождество в этом году будет фантастическим. И что ситуация начнет меняться где-то дня за три до наступления праздников. «Мы видим циклы, которых не было десятилетиями, — речь идет о дружбе, объединении и глобальной безопасности. Наконец-то мы собираем Землю вместе!», — сделала загадочный прогноз астролог.

Она также убеждена, что к 2026 году проблема климатического кризиса будет разрешена. И что экоактивистка Грета Тунберг сможет вернуться к обычной жизни.

Адамс говорит, что лишь однажды ошиблась в своих прогнозах — предсказав на американских президентских выборах 2016 года победу Хиллари Клинтон. Но это, по словам астролога, произошло из-за того, что у Дональда Трампа в разных источниках указано разное время рождения.

Фото Dean Mansbridge



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