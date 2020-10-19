Девушка получила жуткие ожоги лица и тела, когда у нее на голове вспыхнул шампунь от вшей

16-летняя жительница британского города Брэдфорд в Западном Йоркшире Алима Али рассказала в сети свою печальную историю. Как сообщает издание Metro, четыре года назад тогда еще 12-летняя Алима, приехавшая домой на рождественские каникулы из школы-пансионата, обнаружила у себя вшей и решила их вывести. С помощью матери она нанесла на волосы специальный шампунь. По инструкции его надо было смыть через пять минут. Чтобы не тратить время зря, девочка отправилась на кухню, желая вынести мусор. В это время ее мама занималась готовкой. Обе они не подозревали, что субстанция на волосах Алимы чрезвычайно легко воспламеняется. Когда школьница приблизилась к плите, ее волосы вспыхнули. Пламя моментально охватило всю голову и перебросилось на тело. Получившая ожоги третьей степени 55% тела девочка была доставлены в больницу, где ее на два месяца погрузили в искусственную кому.

Али лишилась семи пальцев и перенесла множество операций по пересадке кожи. Однако, по словам Алимы, она даже благодарна судьбе за случившееся, так как научилась «любить себя изнутри» и стала более уверенной в себе. «Это изменило мою жизнь к лучшему», — утверждает девушка.

«Врачи говорили, что у меня больше не вырастут волосы, но каким-то чудом это произошло. Я все еще могу вести совершенно нормальную жизнь. Я могу водить машину и заниматься повседневными делами», — рассказала британка. Она завела блог в соцсети Tik Tok, где дает мастер-классы по макияжу. У нее более 216 тысяч подписчиков. Видео Али пользуются популярностью, набирая миллионы просмотров.

Алима до инцидента

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